Anleihen im Fokus: Welche Anleihen in dieser Woche interessant waren

Im Vorfeld der EZB-Sitzung am Donnerstag zogen die Kurse deutscher Staatsanleihen an. Investoren erwarteten, dass die Währungshüter ihr Kaufprogramm für Anleihen aufstocken und verlängern. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf -0,61 Prozent. Zehnjährige US-Staatsanleihen rentierten fast unverändert bei 0,94 Prozent.

Der Mobilitätsdienstleister Sixt begibt eine Anleihe mit Fälligkeit zum 09.12.2024. Der Zinssatz beträgt 1,75 Prozent, das Emissionsvolumen liegt bei 300 Millionen Euro.

Auch Italien besorgte sich Geld am Kapitalmarkt - zu sehr günstigen Bedingungen. Der Kupon der fünfjährigen Anleihe beträgt 0,017 Prozent. S & P vergibt für Italien das Rating "BBB".

Neu emittierte Anleihen

Sixt, ISIN: DE 000 A3H 2UX 0

Ally Financial, ISIN: US 020 05N BL3 8

Int. Bank f. Reconst., ISIN: XS 144 447 310 9

Italien, ISIN: IT 000 542 861 7

Argentinien, ISIN: AR ARG E32 09U 2

