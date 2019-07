VST Building Technologies: Gewinn nur dank hoher Einmaleffekte

€uro am Sonntag

VST Building Techno­logies mit Sitz in Leopoldsdorf bei Wien liefert durch Konzerntöchter Passivhaus-zertifizierte Verbundschalungselemente wie Wände und Decken. Zudem werden Patente an Töchter und Dritte lizenziert sowie Anlagen für Dritte errichtet. Die automatisierte Vorfertigung der Bauelemente in der Slowakei ermöglicht beim Kunden die Einsparung von Personal und Zeit am Bau. Eigner ist mit 76 Prozent die Sankt Leopold Privatstiftung, deren Begünstigter Michael Müller ist, Chef der Immobilienfirma Eyemaxx. Das Ergebnis vor Steuern verbesserte sich 2018 von einem Verlust von 0,8 Millionen auf einen Gewinn von 1,3 Millionen Euro.

Ohne Einmalgewinne von 4,1 Millionen bleibt aber ein hoher Verlust von 2,8 Millionen. Allein 2,6 Millionen Gewinn entstanden, weil eine 2018 erworbene Beteiligung von 35 Prozent noch 2018 auf 20 Prozent reduziert wurde. Die Bond-Emittentin ist eine Holding, die den Großteil der Mittel über nachrangige Darlehen an Töchter weitergibt und von deren Dividenden abhängig ist. 2019 sollen sich Umsatz und Ergebnis durch die neue 51-Prozent-Beteiligung an der Premiumverbund-­Technik Bau vervielfachen. Diese gehört zum Einflussbereich von VST-Aufsichtsratschef Müller. Mit Ausnahme der Eigenkapitalquote sind die DVFA-Kennzahlen ungünstig, da der bereinigte Gewinn (Ebit, Ebitda) in den vergangenen fünf Jahren negativ war. Mit der neuen Tochter könnten sich die Kennzahlen deutlich verbessern.

Zinszahlung: Der Konzern-­Cashflow vor Ertragsteuer und Zins war in den vergangenen sechs Jahren negativ, eine Zinszahlung aus dem operativen Geschäft nicht möglich. Nötig waren Verkäufe von Anlagevermögen, häufig an nahestehende Unternehmen rund um Michael Müller, sowie drei Kapitalerhöhungen.

Tilgung: Die im Oktober 2019 fällige Anleihe notierte 2015 und 2016 zeitweise unter 60, seit zwei Jahren meist über 100 Prozent. Die zweite Anleihe wurde im Juni problemlos platziert und notiert bei 100 Prozent. Der freie Cashflow war in sieben der vergangenen zehn Jahre negativ. Seit 2019 ist die VST-Aktie an der Wiener Börse notiert, was die Eigenkapitalbeschaffung über die Leopoldstiftung hinaus erleichtert. Zur Refinanzierung 2024 sind sonst noch keine Aussagen möglich.

Fazit: Positive Meldungen von VST, in denen die hohen Sonder­erträge nicht erwähnt werden, können aufmerksame Leser des Geschäftsberichts nicht darüber hinwegtäuschen: Der operative Turnaround ist längst nicht geschafft. Die Zinszahlungen dürften möglich sein, notfalls wieder durch Beteiligungsverkäufe oder Kapitalerhöhungen. Für die Re­finanzierung wäre hilfreich, wenn der hohe Auftragsbestand für Produkte, die den Kunden ökonomische und ökologische Vorteile versprechen, in einer wachsenden Branche zu operativen Gewinnen und positiven Cashflows führte. Die Premiumverbund-­Beteiligung könnte dabei helfen.

ISIN: DE000A2R1SR7

