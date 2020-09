Karlsberg Brauerei: Mit unseren starken Marken sind wir gut für die Zukunft aufgestellt

Christian Weber:

Sehr gerne. Die Karlsberg Brauerei ist eine der größten familiengeführten Brauereigruppen in Deutschland. Wir verfolgen eine auf Konsumentenbedürfnisse fokussierte Strategie mit einem breiten Sortiment alkoholischer und alkoholfreier Getränkemarken. Im Vordergrund stehen dabei unsere strategischen Marken "Karlsberg" und "MiXery" mit einem Portfolio an Bieren, Biermischgetränken und alkoholfreien Bieren.

Die Corona-Pandemie hat vor allem die deutsche Gastronomie heftig getroffen. Wie wirkte sich der Virus auf das Geschäft der Karlsberg Brauerei konkret aus?

Natürlich waren auch für uns die zeitweise Schließung von Gastronomie und Hotellerie, ebenso die Absagen von Großveranstaltungen, im ersten Halbjahr 2020 eine große Herausforderung, die wir gut gemeistert haben. Im Vergleich zum Gesamtmarkt haben sich gerade unsere Marken während des Lockdowns weiter solide entwickelt, zu der Zeit natürlich insbesondere im Handel. Das bestätigt uns in unserer Strategie, uns voll auf unser Markengeschäft zu konzentrieren und unterstreicht gleichzeitig unsere Krisenfestigkeit. So ist MiXery beispielsweise eine Marke, die wir deutschlandweit vor allem im Lebensmitteleinzelhandel vertreiben und die relativ losgelöst von der Gastronomie funktioniert. Im ersten Halbjahr 2020 konnten wir für MiXery so eine mengen- und wertmäßige Steigerung erzielen und unsere Position als nationaler Marktführer im Markt der Biermischgetränke nach Absatz behaupten. Auch die Marktführerschaft mit Karlsberg URPILS im Saarland haben wir im ersten Halbjahr 2020 aufgrund einer positiven Entwicklung im Handel nach Absatz weiter ausgebaut.

Ihr Unternehmen vertreibt neben herkömmlichem Bier auch alkoholfreies Bier und Biermischgetränke mit relativ exotischem Geschmack. Welche Produktsegmente stufen Sie hinsichtlich Umsatzanteile, Rentabilität und künftigem Marktpotenzial als besonders wichtig und aussichtsreich ein?

Wie bereits angesprochen, liegt unser Fokus vor allem auf unseren Marken Karlsberg, bei der wir uns auf unsere Kernregion Saarland und Rheinland-Pfalz konzentrieren, sowie MiXery, bei der wir zahlreiche Geschmacksvarianten deutschlandweit distribuieren. Insgesamt decken wir damit ein breites Sortiment an Bieren, Biermischgetränken und alkoholfreien Bieren ab und planen deshalb diese beiden Kernmarken künftig noch weiter auszubauen. Ergänzt wird unser Portfolio um weitere eigene Marken und Marken von Kooperationspartnern, wie die Premium-Limonade Bundaberg aus Australien sowie Magners (Cider) und O’Haras (Craft Bier) aus Irland.

Ihre mittlerweile dritte Anleihe kann ab dem 21. September gezeichnet werden. Mit welchen Konditionen ist sie ausgestattet?

Unsere neue Anleihe 2020/2025 hat ein Zielvolumen von 40 Mio. Euro und eine Laufzeit von fünf Jahren. Der Zinssatz wird nach Ende der Angebotsfrist in einer Spanne zwischen 4,25 % und 4,75 % festgesetzt. Die Mindestzeichnungsgröße liegt bei einem Nennbetrag von 1.000,00 Euro. Zudem ist die Anleihe mit verschiedenen Absicherungsmechanismen für die Anleihegläubiger ausgestattet. Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich ab dem 29. September 2020 im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board notieren und dort handelbar sein.

Besitzer der Altanleihe 2016-2021 können bereits seit dem 3. September Ihr Umtauschangebot für die neue Anleihe annehmen. Können Sie etwas über deren Resonanz sagen?

Wir haben bisher zahlreiche Gespräche sowohl mit institutionellen als auch Privatanlegern geführt und befinden uns seit einigen Tagen auf Roadshow. Das Feedback, das wir bisher von bestehenden und auch potentiellen neuen Anleihegläubigern bekommen haben, war insgesamt sehr positiv und zeigt das ungebrochene Interesse an unserem Unternehmen. Dabei hilft uns sicherlich auch, dass wir schon seit 2012 als verlässlicher Partner am Kapitalmarkt etabliert sind.

Die Käufer von Unternehmensanleihen hoffen auf eine solide Geschäftsentwicklung der emittierenden Gesellschaft. Welchen geschäftlichen Ausblick können Sie potenziellen Anleiheinvestoren - trotz der corona-bedingten Unsicherheiten - hinsichtlich der Perspektiven der Karlsberg Brauerei geben?

Für das kommende Jahr planen wir, unsere strategischen Marken MiXery und Karlsberg durch die Einführung neuer Produkte und Gebinde sowie eine Distributionserweiterung noch weiter auszubauen. Mit dem Fokus auf eine langfristige Ertragssteigerung sind wir als innovativer Markensortimenter mit starken Marken, diversifiziertem Produktsortiment sowie starker Vertriebsorganisation gut für die Zukunft aufgestellt. Mit unserer dritten Unternehmensanleihe bieten wir Investoren deshalb nun die Möglichkeit, uns auch weiterhin auf diesem Weg zu begleiten und sich einen attraktiven Zinssatz zu sichern.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Weber.

Zum Interviewpartner:

Christian Weber ist CEO der Karlsberg Brauerei-Gruppe. In der 5. Generation der Familie Weber hat er die strategische Verantwortung für das traditionsreiche Unternehmen mit über 140 Jahren Historie übernommen. Christian Weber hat Wirtschaftswissenschaften an der Universität Edinburgh studiert und vor seinem Engagement für das saarländische Traditionsunternehmen in verantwortlichen Positionen beim weltgrößten Nahrungsmittelkonzern Nestlé in der Schweiz und der weltweit drittgrößten Brauerei Heineken in Osteuropa gearbeitet.







Bildquellen: Karlsberg