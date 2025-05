MÄRKTE USA/Verlust des Spitzenratings drückt Aktien und Anleihen

DOW JONES--Die US-Börsen dürften mit deutlichen Verlusten in den Handel am Montag starten, nachdem mit Moody's auch die letzte der drei großen Ratingagenturen den USA die Spitzenbonitätsnote "AAA" entzogen hat. Die Analysten begründeten dies mit dem wachsenden Haushaltsdefizit. Dies bedeute, dass die Kreditaufnahme der US-Regierung immer schneller steigen werde, was langfristig die Zinsen nach oben treiben werde.

Dessen ungeachtet genehmigte der Haushaltsausschuss des US-Repräsentantenhauses eine Gesetzesvorlage des US-Präsidenten, die umfangreise Steuersenkungen und höhere Ausgaben vorsieht, die das Haushaltsloch drastisch vergrößern dürften. Die Gesetzesvorlage muss allerdings noch durch das Repräsentantenhaus und den Senat. US-Finanzminister Scott Bessent bezeichnete die Abstufung durch Moody's derweil als "nachlaufenden Indikator).

Der S&P-Future fällt vorbörslich um 1,1 Prozent, der Nasdaq-Future verliert 1,5 Prozent. Auch am Anleihemarkt fallen die Kurse. Im Gegenzug steigt die Zehnjahresrendite um 11 Basispunkte auf 4,55 Prozent. Der Dollar wertet ab; für den Dollarindex geht es um 0,9 Prozent nach unten. "Dieses Downgrade kommt als rechtzeitige Erinnerung, dass die steigende US-Verschuldung und -Defizite nicht unbemerkt geblieben sind", sagt Christopher Wong von OCBC. Der Mangel an fiskalischer Disziplin und die unsichere Politik "stellen den Status des US-Dollars als 'Safe Haven' und primäre Reservewährung weiter in Frage", so Wong.

Gold ist als sicherer Hafen gesucht, profitiert aber auch vom schwächeren Dollar.

Den Rückgang der Ölpreise erklären Beobachter mit Nachfragesorgen. Sie verweisen einerseits auf die Abstufung der USA durch Moody's, aber auch auf chinesische Konjunkturdaten, die auf eine Abschwächung der Wirtschaft im April hingedeutet hätten.

Konjunkturseitig wird nur der Index der Frühindikatoren aus dem April veröffentlicht. Unternehmensnachrichten sind rar, denn die Bilanzsaison hat in den USA ihren Höhepunkt überschritten.

Die steigenden Marktzinsen belasten vor allem die als zinsempfindlich geltenden Technologiewerte. Nvidia sinken vorbörslich um 2,6 Prozent. Die angekündigte Vertiefung der Partnerschaft mit der taiwanischen Foxconn stützt nicht. Die beiden Unternehmen wollen gemeinsam einen KI-Supercomputer bauen.

Walmart geben um 1,7 Prozent nach in Reaktion auf eine Verbalattacke des US-Präsidenten: Donald Trump hatte am Samstag gesagt, der Einzelhändler solle nicht seine Zollpolitik für steigende Preise verantwortlich machen, sondern die Zölle "essen". In den kommenden Tagen werden weitere Branchenunternehmen Zahlen vorlegen, darunter die Baumarktketten Home Depot und Lowe's am Dienstag und Mittwoch. Anleger interessieren sich dafür, ob auch andere Einzelhändler einen Zusammenhang von Zöllen und Preiserhöhungen sehen.

Novavax springen um rund 19 Prozent nach oben, nachdem die US-Arzneimittelbehörde FDA einen Covid-Impfstoff des Unternehmens zugelassen hat. Novavax fließt nun auch eine Meilensteinzahlung in Höhe von 175 Millionen Euro vom französischen Entwicklungspartner Sanofi zu.

===

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo., 9:39 % YTD

EUR/USD 1,1261 +0,8% 1,1175 1,1240 +7,9%

EUR/JPY 163,27 +0,4% 162,56 162,60 -0,2%

EUR/CHF 0,9391 +0,4% 0,9356 0,9364 +0,0%

EUR/GBP 0,8421 +0,1% 0,8414 0,8408 +1,6%

USD/JPY 144,99 -0,3% 145,44 144,67 -7,4%

GBP/USD 1,3372 +0,7% 1,3278 1,3368 +6,1%

USD/CNY 7,1943 -0,2% 7,2067 7,1949 -0,0%

USD/CNH 7,2139 +0,1% 7,2098 7,2121 -1,7%

AUS/USD 0,6443 +0,6% 0,6404 0,6427 +3,5%

Bitcoin/USD 102.599,15 -1,6% 104.279,00 102.979,00 +11,1%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,10 62,41 -0,5% -0,31 -13,2%

Brent/ICE 65,00 65,33 -0,5% -0,33 -12,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3238,72 3203,12 +1,1% 35,60 +22,1%

Silber 28,88 28,93 -0,2% -0,05 +3,7%

Platin 885,67 888,31 -0,3% -2,64 +1,6%

Kupfer 4,59 4,56 +0,8% 0,04 +13,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewaehr)

===

