US-Anleihen: Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,15 Prozent auf 113,55 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,05 Prozent.

Etwas gestützt wurden die Anleihen durch schwache Konsumdaten aus den Vereinigten Staaten. Das Verbrauchervertrauen trübte sich stärker als erwartet ein. "Die Verbraucher zeigten sich sowohl hinsichtlich ihrer aktuellen als auch ihrer zukünftigen Beschäftigungslage, ihres Einkommens und ihrer finanziellen Situation weniger zuversichtlich, was möglicherweise auf den Stillstand der Regierung zurückzuführen ist", sagte Dana M. Peterson, Chefvolkswirtin des Conference Board. Die Mitte November zu Ende gegangene teilweise Schließung der Regierungsbehörden war mit 43 Tagen der längste sogenannte Shutdown der US-Geschichte.

Große Kursausschläge erwarten Experten im weiteren Wochenverlauf nicht. Schließlich wird am Donnerstag in den USA Thanksgiving gefeiert./jsl/he