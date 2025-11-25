DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,79 -1,9%Nas22.953 +0,4%Bitcoin75.803 -1,0%Euro1,1583 +0,5%Öl62,29 -1,7%Gold4.150 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Top News
Webinar: Unterschätzte Chancen - Small-Cap-ETFs im aktuellen Marktumfeld Webinar: Unterschätzte Chancen - Small-Cap-ETFs im aktuellen Marktumfeld
DAX: Aufwärtstrends enden - und neue beginnen? DAX: Aufwärtstrends enden - und neue beginnen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

US-Anleihen: Kursgewinne

25.11.25 18:13 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,15 Prozent auf 113,55 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,05 Prozent.

Wer­bung

Etwas gestützt wurden die Anleihen durch schwache Konsumdaten aus den Vereinigten Staaten. Das Verbrauchervertrauen trübte sich stärker als erwartet ein. "Die Verbraucher zeigten sich sowohl hinsichtlich ihrer aktuellen als auch ihrer zukünftigen Beschäftigungslage, ihres Einkommens und ihrer finanziellen Situation weniger zuversichtlich, was möglicherweise auf den Stillstand der Regierung zurückzuführen ist", sagte Dana M. Peterson, Chefvolkswirtin des Conference Board. Die Mitte November zu Ende gegangene teilweise Schließung der Regierungsbehörden war mit 43 Tagen der längste sogenannte Shutdown der US-Geschichte.

Große Kursausschläge erwarten Experten im weiteren Wochenverlauf nicht. Schließlich wird am Donnerstag in den USA Thanksgiving gefeiert./jsl/he