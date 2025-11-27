Deutsche Anleihen: Kaum bewegt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Donnerstag kaum bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future gewann am Morgen 0,01 Prozent auf 129,15 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,67 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Aus den USA sind unterdessen keine Impulse zu erwarten. Dort stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf der Agenda. Denn in den USA wird "Thanksgiving" gefeiert. Zuletzt hatten schwächere Konjunkturdaten in der größten Volkswirtschaft der Welt die Erwartung auf eine Leitzinssenkung der US-Notenbank noch im Dezember verstärkt.

Aus Sicht der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) stehen im Tagesverlauf Konjunkturdaten aus Europa im Fokus. Mit der Geldmenge in der Eurozone stehe ein Indikator an, der Hinweise liefern könne auf die Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage. Mit Blick auf die Stimmungslage in der Eurozone dürfte das Wirtschaftsvertrauen Beachtung finden. Die Vorgaben sind laut Helaba mit den jüngsten Einkaufsmanagerindizes und Geschäftsklimaumfragen schwach./jha/stk