DAX23.563 +0,4%Est505.612 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,95 -2,0%Nas23.026 +0,7%Bitcoin75.753 +0,3%Euro1,1581 +0,1%Öl62,48 -0,3%Gold4.167 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet höher -- Asiens Börsen überwiegend in Grün -- BioNTech übernimmt CureVac -- Dell steigert Gewinn - Umsatz enttäuscht -- Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD, thyssenkrupp, Lufthansa im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie zieht deutlich an: USA handeln niedrigere Preise für Ozempic aus Novo Nordisk-Aktie zieht deutlich an: USA handeln niedrigere Preise für Ozempic aus
DAX-Erholung: Positive Aussichten animieren Anleger zu Käufen - Nikkei weit im Plus DAX-Erholung: Positive Aussichten animieren Anleger zu Käufen - Nikkei weit im Plus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

26.11.25 07:53 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future gab am Morgen um 0,06 Prozent auf 128,99 Punkte nach. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,67 Prozent.

Wer­bung

Das technische Bild beim Bund-Future ist aus Sicht der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) weiterhin uneindeutig. Impulse könnten im Tagesverlauf Konjunkturdaten liefern. Vor allem US-Daten seien von Interesse. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe liefern dabei einen Eindruck zur Lage am Arbeitsmarkt. Zudem wird der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter veröffentlicht. Diese liefern Hinweise auf die Investitionsneigung der Unternehmen und auf die Ausgabenbereitschaft der Konsumenten in den USA.

Mit schwachen US-Konjunkturdaten am Vortag hatte sich die Hoffnung auf eine Zinssenkung der US-Notenbank noch im Dezember zuletzt wieder verstärkt./jha/stk