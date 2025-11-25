Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag leicht gesunken. Der richtungweisende Euro-Bund-Future büßte am Morgen 0,04 Prozent auf 128,84 Punkte ein. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,69 Prozent.

Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft lässt unterdessen weiter auf sich warten: Nach einem Minus im Frühjahr gab es auch im dritten Quartal kein Wachstum. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stagnierte zum Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt am Morgen bestätigte. Bereits im Schlussquartal 2025 könnte sich die Wirtschaftsleistung wieder etwas erhöhen, so dass Europas größte Volkswirtschaft im Gesamtjahr knapp am dritten Jahr ohne Wachstum vorbeischrammen würde.

Im Tagesverlauf stehen nach Einschätzung der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) die US-Einzelhandelsumsätze im Fokus. Insbesondere mit Blick auf eine mögliche Zinssenkung in den USA noch im Dezember werden die Daten stark beachtet. Derzeit werden einige Daten aus den USA nachgeliefert, die während der teilweisen Schließung von Behörden im Zuge des Haushaltsstreits zwischen Republikanern und Demokraten ausgefallen waren./jha/stk