Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag nach schwachen deutschen Konjunkturdaten etwas gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,05 Prozent auf 128,79 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,70 Prozent.

Das Ifo-Geschäftsklima hat sich im November unerwartet eingetrübt. Volkswirte hatten mit einer leichten Erholung gerechnet. Belastet wurde der Indikator durch die verschlechterten Erwartungen. Bei den Unternehmen herrsche immer noch Stagnationsstimmung vor, kommentierte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. "Die Diskussionen über eine Zweckentfremdung von Investitionsmitteln zugunsten von konsumtiven Ausgaben im Bundeshaushalt dürften nicht förderlich gewesen sein für die Erwartungshaltung in der Wirtschaft", schreibt Kater.

Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den USA und der Ukraine über den umstrittenen 28-Punkte-Plan zur Beilegung des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine bewegten den Anleihemarkt kaum. Vertreter der USA und der Ukraine hatten bei Gesprächen in Genf zuvor gemeinsam einen überarbeiteten Entwurf eines Friedensplans erstellt./jsl/he