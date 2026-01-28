DAX24.309 -2,1%Est505.892 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,96 -5,8%Nas23.515 -1,4%Bitcoin70.522 -5,3%Euro1,1958 ±0,0%Öl70,59 +2,7%Gold5.356 -1,1%
US-Anleihen: Kursgewinne - Hohe Verunsicherung stützt

29.01.26 18:00 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Turbulenzen und die hohe Verunsicherung an den Finanzmärkten haben die Kurse US-Anleihen am Donnerstag gestützt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,17 Prozent auf 111,80 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen betrug 4,24 Prozent.

So gaben die Aktien- und Rohstoffmärkte deutlich nach. Schwache Daten des Softwarekonzerns Microsoft sorgten für Verunsicherung. Die Titel des Softwareriesen rutschten im frühen New Yorker Handel auf den tiefsten Stand seit Anfang Mai 2025.

Auch der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran sorgt für Verunsicherung. US-Außenminister Marco Rubio hat dem Iran mit einem militärischen Präventivschlag gedroht, falls die Führung in Teheran Angriffe auf US-Einrichtungen plane. "Wenn wir Hinweise darauf haben, dass tatsächlich ein Angriff auf unsere Truppen in der Region bevorsteht, handeln wir zur Verteidigung unseres Personals in der Region", sagte Rubio während einer Senatsanhörung am Mittwoch (Ortszeit). Irans Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf warnte unterdessen US-Präsident Donald Trump vor den Folgen eines Angriffs.

Die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch sorgte nicht für starke Marktimpulse. Sie hatte die Leitzinsen wie erwartet nicht verändert. Notenbankchef Jerome Powell dämpfte die Erwartungen auf baldige Leitzinssenkungen. US-Finanzminister Scott Bessent kündigte unterdessen an, dass der Nachfolger von Powell "in der nächsten Woche oder so" bekannt gegeben werden soll./jsl/he