US-Anleihen: Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) sank um 0,33Prozent auf 110,16 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg im Gegenzug auf 4,49 Prozent.

Die am Dienstag besser als erwartet ausgefallene US-Daten belasten die Anleihen. "Bessere Konjunkturdaten lassen Zinssenkungserwartungen für die US-Notenbank zunächst etwas zurückgehen", schreiben die Experten der Dekabank. Der Handel verlief ansonsten in ruhigen Bahnen. Es wurden in den USA keine marktbewegenden Konjunkturdaten veröffentlicht. Auch zu den zuletzt dominierenden Zollkonflikten gab es keine neuen Aussagen. Mit Spannung erwartet werden die Quartalszahlen des Halbleiterkonzerns Nvidia. Die Zahlen könnten sich auch auf die Risikoneigung und damit auf die Kursentwicklung am Anleihemarkt auswirken./jsl/he