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US-Anleihen: Kursverluste vor Fed-Zinsentscheidung

18.03.26 18:45 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank nachgegeben. Erneut gestiegene Ölpreise belasteten die Kurse. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,21 Prozent auf 111,77 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,23 Prozent.

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Nach Angriffen auf seine Gasindustrie droht der Iran im Krieg mit Israel und den USA seinerseits Gasfelder und Raffinerien in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Katar zu attackieren. Die Militärführung begründete dies damit, dass zivile und lebenswichtige Infrastruktur angegriffen worden sei, berichtete die Nachrichtenagentur Fars. Medien berichteten unter Berufung auf israelische Regierungskreise, dass die Luftwaffe des Landes die Angriffe auf die Gasindustrie am Persischen Golf geflogen habe. Die Rohölpreise legten daraufhin deutlich zu.

Gestiegene Ölpreise dürften die Inflation anheizen. Die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins in diesem Jahr weiter senken könnte, werden so gedämpft. Dies belastet die Kurse und stützt die Renditen. Mit Spannung werden daher die geldpolitischen Entscheidungen der Fed am Abend erwartet. Es wird nicht erwartet, dass die Fed mit Zinsänderungen auf die gestiegene Verunsicherung reagieren wird. Der Leitzins dürfte in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent bleiben.

Die Investoren haben vor allem die Pressekonferenz von Notenbankchef Jerome Powell im Anschluss an die Zinsentscheidung im Blick. Außerdem stehen Projektionen zur künftigen Zinsentwicklung, zur Wirtschaftsleistung und zur Inflation an./jsl/jha/