US-Anleihen: Leichte Kursgewinne

28.10.25 17:49 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,07 Prozent auf 113,50 Punkte. Die Rendite der 10-jährigen Anleihe lag bei 3,99 Prozent.

Die Märkte warten auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Die Fed dürfte am Mittwoch ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte senken, auch wenn sie wegen des Shutdowns kaum Daten zur Verfügung hat. Volkswirte sind sich jedoch einig, dass die Fed auf die Schwäche des Arbeitsmarktes mit einer Lockerung reagiert.

Veröffentlicht wurden jedoch Daten zum US-Verbrauchervertrauen. Deren Stimmung hat sich im Oktober weniger als erwartet eingetrübt. Der Konsumindikator sei um 1,0 Punkte auf 94,6 Punkte gesunken, teilte das Marktforschungsinstitut Conference Board mit. Dies ist der niedrigste Stand seit April 2025. Volkswirte hatten mit einem noch tieferen Wert von 93,4 Punkten gerechnet. Die Verbraucher bewerteten ihre Lage besser als zuletzt. Die Erwartungen trübten sich hingegen ein./jslhe