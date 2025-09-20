DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,69 -2,0%Dow46.422 +0,2%Nas22.766 +0,6%Bitcoin95.457 -2,8%Euro1,1790 +0,4%Öl66,62 -0,1%Gold3.746 +1,6%
US-Anleihen: Leichte Kursverluste

22.09.25 18:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,09 Prozent auf 112,72 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 4,15 Prozent.

Marktbewegende Konjunkturdaten wurden in den USA nicht veröffentlicht. Die US-Notenbank dürfte ihre Zinsen weiter senken. Zudem könnte der Druck und die Personalpolitik von US-Präsident Donald Trump dazu führen, dass die Fed die Zinsen künftig stärker senkt als bisher erwartet. Dies hatte die Renditen seit Monatsbeginn belastet. Zuletzt wurden sie aber etwas gestützt, nachdem die Zinssenkungssignale nach der jüngsten Fed-Sitzung etwas moderater als erwartet ausgefallen sind als gedacht.

Ansonsten wird darüber diskutiert, dass US-Präsident Donald Trump vor dem Wochenende eine Gebühr von 100.000 US-Dollar auf häufig von amerikanischen Tech-Konzernen genutzte Visa angekündigt hatte. Etwas Erleichterung herrscht nach der Klarstellung, dass es sich um eine einmalige Gebühr nur für neue Visa handeln soll. Die H-B1-Visa sollen US-Unternehmen die Möglichkeit geben, qualifizierte Beschäftigte ins Land zu bringen. Eine Belastung der wichtigen Technologiebranche könnte die wirtschaftlichen Aussichten der USA beeinträchtigen./jsl/men