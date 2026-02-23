US-Anleihen: Leichte Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,08 Prozent auf 113,28 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,03 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Das am Nachmittag veröffentlichte US-Verbrauchervertrauen bewegte die Anleihen kaum. Der vom Conference Board erhobene Indikator hatte sich im Februar verbessert. Gestützt wurde er vor allem durch gestiegene Erwartungen der Verbraucher.

Nach den Kursgewinnen am Vortag hielten sich die Kursausschläge in Grenzen. Aktuell sind die Anleger mit Blick auf die Themen US-Zollpolitik und Iran-Konflikt verunsichert. Das stützte zuletzt die Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatspapieren.

So wollen die Vereinigten Staaten zwar am Donnerstag US-Regierungskreisen zufolge mit dem Iran in Genf über das umstrittene Atomprogramm der islamischen Republik verhandeln. Allerdings könnte der Konflikt auch eskalieren, denn US-Präsident Donald Trump erwägt Medienberichten zufolge einen begrenzten Militärschlag im Iran, um den Druck auf die Gegenseite zu erhöhen.

Wer­bung Wer­bung

"Derzeit fällt es den Anlegern schwer, sich ein richtiges Bild über die Gesamtsituation an den Finanzmärkten zu machen", schrieb Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst des Handelshauses CMC Markets. Das wurde am Dienstag auch mit Blick auf die Zollpolitik des US-Präsidenten ersichtlich: So sind in den USA die neuen weltweit geltenden Zölle erst einmal in Höhe von lediglich 10 Prozent in Kraft getreten. Noch am Wochenende hatte Trump gedroht, den Satz auf 15 Prozent anzuheben. Hierzu aber gibt es noch keine entsprechende Anordnung./jsl/he