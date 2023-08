Abwärtstrend bei Gold setzt sich fort

Gold notiert aktuell im Bereich der 1.892,9 US-Dollar und notiert damit ca. 0,30 US-Dollar unter dem Niveau gestern Morgen.

Quelle: Chart aus dem MetaTrader4 #Gold 1h Chart, Datenspanne: 08.August 2023 bis 18. August 2023, abgerufen am 18.August 2023 um 7.37 Uhr. Bitte beachten Sie: Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse

Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Das Edelmetall notierte gestern Morgen über der SMA20 (aktuell bei 1.892,4 US-Dollar). Im Stundenchart ist zu erkennen, dass sich das Edelmetall im Handelsverlauf zunächst über die SMA20 schieben konnte und dann mit Schwung an die SMA50 (aktuell bei 1.896,1 US-Dollar) gelaufen ist, hier aber nicht weiter kam. Der Rücksetzer ging am Abend wieder deutlich unter die SMA20, unter der sich das Edelmetall im späten Handel auch etabliert hat. Im Rahmen des Frühhandels wurde diese Linie wieder angelaufen.

Damit gilt festzuhalten: Solange Gold per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, solange sind weitere Abgaben denkbar und möglich, die die Perspektive haben bis in den Bereich der 1.878/75 US-Dollar zu laufen.

Sollten sich Erholungen einstellen, so könnten diese zunächst an die SMA20 und dann erneut an die SMA50 gehen. Wesentlich und erfolgskritisch wird sein, dass sich Gold per Stundenschluss über der SMA50 festsetzen kann. Im Chart ist erkennbar, dass Gold in den letzten Handelstagen, zuletzt gestern als auch vorgestern, bereits mit dieser Linie Probleme hatte. Sollte sich der Move aber einstellen, so käme es weiterhin darauf an, dass es auch zügig aufwärts geht. Stellt sich dieses Szenario ein, so könnte es bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 1.912,3 US-Dollar) gehen.

So könnte es weitergehen:

Long Setup: Gold könnte zunächst versuchen sich über der 1.892,9 US-Dollar zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 1.894,4, bei 1.896,6, bei 1.897,8, bei 1.901,8, bei 1.902,2, bei 1.904,1, bei 1.905,8 bei 1.907,3, bei 1.910,4, bei 1.912,3, bei 1.914,7 und dann bei 1.916,6 US-Dollar gehen. Über der 1.916,6 US-Dollar Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 1.918,1, bei 1.920,1, bei 1.922,2, bei 1.924,7, bei 1.926,6, bei 1.928,7, bei 1.930,1 bzw. bei 1.932,4 US-Dollar zu finden.

Short-Setup: Kann sich Gold nicht über der 1.892,9 US-Dollar Marke halten, so könnte das Edelmetall zunächst an unsere nächsten Anlaufziele bei 1.890,5, bei 1.888,8, bei 1.886,2, bei 1.884,1, bei 1.882,5, bei 1.881,1 und dann bei 1.879,0 US-Dollar anlaufen. Unter der 1.897,0 US-Dollar Marke könnte es weiter abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 1.877,2, bei 1.875,5, bei 1.872,9, bei 1.870,1, bei 1.868,8, bei 1.866,1, bei 1.864,2, bei 1.862,7 bzw. bei 1.860,9 US-Dollar gehen.

RISIKOHINWEIS

Investieren birgt Risiken und ist nicht für alle Anleger geeignet. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

INFORMATIONEN ZU ANALYTISCHEN MATERIALIEN:

Die angegebenen Daten enthalten zusätzliche Informationen zu allen Analysen, Schätzungen, Prognosen, Marktüberprüfungen, Wochenaussichten oder ähnlichen Bewertungen oder Informationen (im Folgenden „Analyse"), die auf der Website von Admirals veröffentlicht wurden. Bevor Sie Anlageentscheidungen treffen, beachten Sie bitte Folgendes:

1. Dies ist eine Marketingkommunikation. Der Inhalt wird nur zu Informationszwecken veröffentlicht und ist in keiner Weise als Anlageberatung oder -empfehlung zu verstehen. Es wurde nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Investmentrecherche erstellt.

2. Jede Anlageentscheidung wird von jedem Kunden allein getroffen, während Admirals nicht für Verluste oder Schäden verantwortlich ist, die sich aus einer solchen Entscheidung ergeben, unabhängig davon, ob sie auf dem Inhalt basiert oder nicht.

3. Um die Interessen unserer Kunden und die Objektivität der Analyse zu schützen, hat Admirals relevante interne Verfahren zur Verhütung und Bewältigung von Interessenskonflikten festgelegt.

4. Die Analyse wird von einem unabhängigen Analysten (im Folgenden "Autor") auf der Grundlage seiner oder ihrer persönlichen Schätzungen erstellt.

5. Obwohl alle zumutbaren Anstrengungen unternommen werden, um sicherzustellen, dass alle Quellen des Inhalts zuverlässig sind und alle Informationen so verständlich, zeitnah, präzise und vollständig wie möglich dargestellt werden, übernimmt Admirals keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit aller in der Analyse enthaltenen Informationen.

6. Jede Art von vergangener oder modellierter Wertentwicklung von Finanzinstrumenten, die im Inhalt angegeben ist, sollte nicht als ausdrückliches oder stillschweigendes Versprechen, Garantie oder Implikation von Admirals für eine zukünftige Wertentwicklung ausgelegt werden. Der Wert des Finanzinstruments kann sowohl steigen als auch fallen, und die Erhaltung des Vermögenswerts kann nicht garantiert werden.

7. Hebelprodukte (einschließlich Differenzkontrakte) sind spekulativer Natur und können zu Verlusten oder Gewinnen führen. Bevor Sie mit dem Handel beginnen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen.