Bremsen steigende Ölpreise die Rally an den Börsen? Marktausblick für DAX, Nasdaq, S&P, WTI, Gold, EUR und Aktien

Die vergangene Handelswoche wartete mit steigenden Kursen bei den Aktien auf. Neue Rekorde auf Sicht der letzten Monate und damit ein Jahreshoch zeigte vor allem der Nasdaq in den USA.

Doch auch der DAX steht kurz vor einem Jahreshoch - genau dies nehmen wir zum Auftakt in die neue Woche als Thema einmal ausführlich mit. Worin besteht der Unterschied in der Performance und warum konnte der Dow Jones hier nicht mithalten?

Es spielten vor allem die starken Chipwerte in den USA eine Rolle und das besser als erwartete Bruttoinlandsprodukt. Für den DAX war mit der Überschreitung der 15.300 der technische Rücklauf in die Handelsspanne seit Anfang Februar eingeleitet. Dabei stehen wir hier an der oberen Region dieser "Range", wie Trader:innen eine solche Phase der Seitwärtsbewegung nennen.

Wie wahrscheinlich ist ein Ausbruch auf der Oberseite und wo liegen die potenziellen Ziele, sollten wir nun etwas korrigieren? Roland Jegen hat passend dazu die einzelnen Chartbilder genauer analysiert.

Über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones und der Nasdaq kamen wir dann auf die entsprechenden Aktien zu sprechen, die in der Vorwoche für Bewegung sorgten.

Zunächst der Gewinner im Nasdaq, der Sportartikelhersteller Lululemon. Knapp 30 Prozent konnte der Umsatz im Vergleich zum selben Quartal des Vorjahres gesteigert werden. Dies sorgte für einen Kurssprung und einen positiven Effekt auf die Mitbewerber, wie den Marktführer Nike. Auch diese Aktie sahen wir uns genauer an.

Vom Ölpreis und den Auswirkungen der OPEC-Meldung kamen wir direkt auf die Chevron zu sprechen. Ein vorbörslicher Aufschlag passt genau in das Chartbild, was bereits Erholungen in der Vorwoche andeutete.

Erholungen gab es auch bei Tesla, die im Zuge der aktuellen Auslieferungszahlen jedoch verpuffen könnten. Mit 422.000 Fahrzeugen wurde ein Absatzrekord erzielt, doch die Erwartungen lagen bei 430.000 Fahrzeugen seitens der Analysten. Ist die Tesla-Aktie damit festgefahren?

Ebenfalls auf Quartalszahlen fokussiert, nehmen wir noch einmal Bezug zu Micron Technology und der NVIDIA, die scheinbar ungebremst den Aktienkurs nach oben ziehen lässt. Wo sind hier potenzielle Widerstände erkennbar?

Genau darüber sprechen Roland Jegen und Andreas Bernstein und geben einen Ausblick auf Unterstützungen und Widerstände bei diversen Aktien, die aktuell im Fokus stehen. Daraus ergeben sich potenzielle Chancen für unser Trading.

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.