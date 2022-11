DE30: Anleger warten gespannt auf Inflationsbericht

Der zweite Handelstag in dieser Woche bringt eine gemischte Stimmung bei den größten deutschen Unternehmen. Das Hauptaugenmerk der Anleger liegt auf den deutschen Inflationsdaten um 14:00 Uhr. Nicht weniger als die Daten aus den einzelnen Bundesländern deuten darauf hin, dass die Inflation nach unten überraschen könnte.

VPI-Werte auf Länderebene in Deutschland für November (im Jahresvergleich)

Nordrhein-Westfalen: 10,4% vs. 11,0% zuvor

Hessen: 9,7% vs. 9,9% zuvor

Baden Württemberg: 9,6% vs. 9,8% zuvor

Bayern: 10,9% vs. 11,0% zuvor

Brandenburg: 10,5% vs. 10,8% zuvor

Sachsen: 9,9% vs. 10,1% zuvor

Am Swap-Markt wird derzeit eine Wahrscheinlichkeit von fast 29% für eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte auf der Dezember-Sitzung der EZB eingepreist. Quelle: Bloomberg

DE30 im D1-Chart. Der deutsche Leitindex erholt sich heute leicht. Quelle: xStation 5

Die Dienstagssitzung am deutschen Markt bringt gemischte Bewertungen für die meisten Wirtschaftssektoren. Quelle: Bloomberg

Eine Umfrage unter Fondsmanagern und Strategen in den letzten zwei Wochen prognostiziert, dass der Aktienindex STOXX 600 bis Mitte nächsten Jahres 408 Punkte erreichen wird. Quelle: Refinitiv

Die größten prozentualen Veränderungen der im DE30 enthaltenen Unternehmen. Quelle: Bloomberg

Die aktivsten Aktien im DE30. Quelle: Bloomberg

