Der perfekte Einstiegszeitpunkt?!

Viele Anleger machen sich lange Gedanken über den optimalen Einstiegszeitpunkt. Dabei ist dieser so relativ. Wenn man aus einem stabilen Setup raus zoomt wird man feststellen, dass sich Märkte immer in „Zick-Zack“ Mustern bewegen. Somit relativiert sich jeder Einstiegszeitpunkt im langen Zeitstrahl solange man eine stabile Renditekurve erzielt.

Aber dennoch ! – Natürlich macht es zunächst ein mal mehr Spaß sein Konto wachsen zu sehen. Ein guter Einstiegszeitpunkt ist somit deutlich angenehmer als ein Zeitpunkt bei dem die Kurve zunächst ein mal bärisch ist.

Das folgende Webinar am Donnerstag, 26.09.2024 befasst sich ausführlich mit dem perfekten Einstiegszeitpunkt und die Relevanz mit einem stabilen Setup dahinter um langfristig erfolgreich zu sein. Seien Sie dabei und schauen Sie sich an wie man mit saisonalen Markteffekten attraktive Renditen erzielen kann und wann der optimale Einstiegszeitpunkt hierfür herrscht.

Drawdown als Sprungbrett ?! – So profitieren Sie vom nächsten Aufschwung

Jetzt kostenlos dabei sein.

Über Investui

Investui ist ein Service für Anleger, die mehr aus ihrem Geld machen wollen, aber nur begrenzte Zeit investieren können. Ob Gold, Währungen oder Börsenindizes – die Strategien, die bei Investui zum Einsatz kommen, nutzen Markteffekte wie den Turnaround-Tuesday-Effekt, um für die Nutzer das Optimum aus ihrem Investment herauszuholen. Markteffekte sind Preismuster, welche zu ganz bestimmten Zeiten eintreten. So steigt der Preis für Gas beispielsweise, wenn der Winter bevorsteht. Der Goldpreis ist ein anderes Beispiel. Er steigt normalerweise am Freitag, weil Gold von Institutionen als „Versicherung“ gegen unerwartete Ereignisse am Wochenende gekauft wird.

Die Funktionsweise von Investui ist für die Nutzer insbesondere über das verwaltete Konto denkbar einfach. In diesem Rahmen werden die Strategien fortlaufend automatisiert für die Kunden umgesetzt. Somit profitieren Kunden kontinuierlich von verheißungsvollen Zeitpunkten durch kurzfristige Transaktionen, die als Diversifikation zu klassischen Buy&Hold-Strategien eingesetzt werden. Für die Investoren, die das Ruder nicht ganz aus der Hand gegeben wollen, bleibt die einfache Umsetzung über ein selbstverwaltetes Konto.

Investui (Ihre Investments) ist eine Marke und ein Service des preisgekrönten Brokers WH SelfInvest. WH SelfInvest ist bekannt für seinen ausgezeichneten Service und betreut seit 1998 private Investoren. Das Unternehmen hat Niederlassungen in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Luxemburg, der Schweiz und Deutschland.

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.