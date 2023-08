Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. Alibaba, Disney, Roblox, Plug Power und NVIDIA)

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.



Disney NVIDIA Visa Rivian C3.ai Palantir Upstart Holdings Tesla Apple Alibaba

Alibaba-Aktie: Schnellstes Wachstum seit fast 2 Jahren

Alibaba-Aktien steigen um 4,3 % und erreichen ein August-Hoch, nachdem das Unternehmen die Erwartungen im ersten Quartal seines Geschäftsjahres deutlich übertroffen hat.



Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 14% auf 234,156 Mrd. RMB - das schnellste Wachstum seit fast zwei Jahren - während der bereinigte Gewinn pro ADS um 48% auf 2,17 RMB anstieg. Damit lag das Unternehmen über den von Analysten prognostizierten Umsatzerlösen von 223,241 Millionen RMB und einem Gewinn von 14,09 RMB. Das Kerngeschäft E-Commerce in China verzeichnete ein Umsatzwachstum von 10 % und damit den ersten positiven Bericht seit zwei Jahren. Das war ein viel schnellerer Aufschwung als erwartet. Die Cloud-Computing-Sparte verzeichnete ein laues Umsatzwachstum von nur 4 %, was vor allem auf die Nachfrage nach künstlicher Intelligenz zurückzuführen ist. Heute Morgen wurde berichtet, dass Alibaba im Rahmen seines Plans, sich in sechs verschiedene Geschäftsbereiche aufzuteilen, seine Belegschaft um etwa 7 % reduzieren will, um die Rentabilität vor einem möglichen Börsengang zu verbessern.



Der chinesische Riese beschleunigte auch das Tempo der Rückkäufe, die mit über 3 Mrd. USD mehr als das 1,5-fache des vorherigen Wertes betrugen, was darauf hindeutet, dass wir in Zukunft eine Beschleunigung der Renditen sehen könnten.

Disney-Aktie: Kostensenkungen werden von den Märkten positiv aufgenommen

Die Disney-Aktien steigen um 5,6 % und erreichen den höchsten Stand seit fast einem Monat, nachdem die Unternehmensleitung neue Pläne zur Kostensenkung vorstellte und auf das schwierige Umfeld einging, in dem das Unternehmen seine Filme verbessern, die Sportmarke ESPN neu positionieren, sein Streaming-Geschäft profitabel machen und den Streik in Hollywood beenden will.



Die Heimat der Maus übertraf im letzten Quartal die Erwartungen und meldete einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,03 US-Dollar, der über der Prognose von 0,99 US-Dollar lag, obwohl der Umsatz hinter den Schätzungen zurückblieb. Die Streaming-Verluste fielen mit 512 Millionen Dollar geringer aus als erwartet, was die Hoffnung nährt, dass Disney+ auf dem Weg ist, im Jahr 2024 profitabel zu werden, auch wenn es weiterhin Abonnenten verliert. Das Unternehmen erklärte, dass es die Preise für einige seiner Streaming-Dienste anhebt, um die Einnahmen zu steigern, auch auf die Gefahr hin, dass die Nachfrage weiter sinkt.



Disney sagte, dass es sein Budget für Investitionsausgaben gekürzt hat und nun erwartet, dass es sein Ziel, 5,5 Milliarden Dollar an Einsparungen zu erzielen, übertreffen wird und dass seine Streaming-Aktivitäten früher als bisher erwartet profitabel werden sollten.



Ich bin im November zu Disney zurückgekehrt und habe zugestimmt, länger zu bleiben, weil es noch mehr zu erreichen gibt, bevor unsere Transformation abgeschlossen ist", sagte CEO Bob Iger.

Roblox-Aktie: Broker senken Kursziele

Die Roblox-Aktie steigt um 3,4 % und leckt sich die Wunden, nachdem sie gestern um fast 22 % abgestürzt war. Dies war der stärkste Kurseinbruch seit neun Monaten, nachdem das Spieleunternehmen die Erwartungen im letzten Quartal verfehlt und bekannt gegeben hatte, dass die Nutzer weniger Zeit auf seiner Plattform verbringen.



Die Aktie erreichte den niedrigsten Stand seit Anfang 2023 und erholt sich heute wieder. Sowohl die Umsätze als auch die Buchungen waren besser als erwartet, aber die Investoren waren besorgt über die Anzahl der Stunden, die die Nutzer auf der Plattform verbrachten, nachdem sie deutlich unter den Prognosen lagen.



Mehrere Broker senkten heute ihre Kursziele für Roblox, darunter BTIG auf 54 $, JPMorgan auf 33 $, TD Cowen auf 27 $, DA Davidson auf 45 $, Daiwa Capital Markets auf 33 $ und Barclays auf 26 $. Wedbush ging gegen den Strich und stufte Roblox auf Outperform hoch.



Plug Power-Aktie: Verluste nehmen zu

Die Aktien von Plug Power sind um 16,5 % gefallen und befinden sich auf einem Sechs-Wochen-Tief, nachdem ein Umsatzplus im letzten Quartal von größeren Verlusten überschattet wurde.



Das Wasserstoff-Brennstoffzellenunternehmen gab bekannt, dass der Nettoumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 72 % auf 260,2 Mio. $ gestiegen ist und damit deutlich über den von den Analysten erwarteten 241,8 Mio. $ liegt. Der Verlust pro Aktie stieg jedoch von 0,30 $ im letzten Jahr auf 0,40 $ an und lag damit über dem von der Wall Street prognostizierten Verlust von 0,26 $, da die Gewinnspannen enttäuschten.



Das Unternehmen sagte, es erwarte, dass der Umsatz mit Elektrolyseuren in der zweiten Jahreshälfte "erheblich" steigen werde, bekräftigte jedoch sein Gesamtumsatzziel und erklärte, dass es "ein klares kurzfristiges Ziel zur Verbesserung der Rentabilität" habe.



Jefferies senkte heute Morgen sein Kursziel für die Aktie auf $16.

NVIDIA-Aktie: Chinesische Giganten wetteifern um KI-Chips

Die NVIDIA-Aktie fällt heute um 0,2 %. Die Aktie stürzte gestern ab, nachdem Super Micro Computer einen enttäuschenden Ausblick gegeben hatte, da das Unternehmen mit Lieferengpässen zu kämpfen hat, was zu der Befürchtung führte, dass NVIDIA ebenfalls Probleme haben könnte, mit der Nachfrage nach KI Schritt zu halten. Die Citigroup sagte jedoch heute, dass dies die Position von NVIDIA nicht vollständig widerspiegelt".



In der Zwischenzeit haben wir gestern entdeckt, dass chinesische Internet-Giganten sich darum reißen, NVIDIA-Chips für ihre KI-Systeme zu kaufen, nachdem sie laut einem Bericht der Financial Times Bestellungen im Wert von über 5 Milliarden Dollar aufgegeben haben. Unternehmen wie Baidu, ByteDance, Tencent und Alibaba sollen für jeweils 1 Milliarde Dollar rund 100.000 A800-Prozessoren bestellt haben, die noch in diesem Jahr ausgeliefert werden sollen. Außerdem soll die Gruppe weitere GPUs im Wert von 4 Milliarden Dollar bestellt haben, die im Jahr 2024 geliefert werden sollen, so der Bericht.



Der A800-Prozessor umgeht die von der US-Regierung verhängten Exportbeschränkungen für Ausfuhren nach China.

Palantir-Aktie: 1-Monats-Tiefs

Die Palantir-Aktie steigt heute um 1,1 % und versucht, sich von ihrem Einmonatstief zu erholen. Die Aktie hat an Boden verloren, nachdem ein Gewinnsprung, ein angehobener Ausblick, ein neuer Rückkauf in Höhe von 1 Mrd. USD und ein neuer Hype um die KI-Perspektiven des Unternehmens Anfang der Woche die hohe Messlatte nicht erfüllen konnten.



Die Aktie hatte ihren Wert in den drei Monaten vor den Ergebnissen mehr als verdoppelt, so dass es für Palantir schwer war, zu beeindrucken und einen Rückschlag zu verhindern. Sollte die Aktie niedriger schließen, wäre dies der siebte Tag in Folge mit Verlusten.

Upstart-Aktien: Neue 6-Wochen-Tiefs

Die Aktien von Upstart Holdings sind um 5,0 % gefallen und eröffneten auf einem neuen Sechs-Wochen-Tief. Die Rallye, die wir in den letzten drei Monaten gesehen haben, ist beendet, nachdem das Unternehmen, das KI einsetzt, um Kreditentscheidungen zu treffen, in dieser Woche seine neuesten Ergebnisse vorgelegt hat und davor gewarnt hat, dass die Banken bei der Kreditvergabe immer noch sehr vorsichtig sind. Dies führte zu einem enttäuschenden Ausblick.



Das ist eine gute Nachricht für Leerverkäufer, denn laut Daten von Fintel liegt der Anteil der Leerverkäufe bei über 32 % des Aktienbestands des Unternehmens.



