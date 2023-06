Die meistdiskutierten US-Aktien des Tages auf WallStreetBets (u.a. Carnival, Snowflake, C3.ai, Lucid, Meta und Tesla)

Nachfolgend finden Sie eine Liste der 10 meistdiskutierten US-Aktien im WallStreetBets-Forum auf Reddit während der letzten 24 Stunden gemäß den Daten von Quiver Quantitative.



NVIDIA Tesla Carnival Visa Apple C3.ai Advanced Micro Devices Meta Lucid Group Disney

Carnival-Aktien steigen um 8,0 %, nachdem eine Reihe von Brokern ihr Kursziel für die Aktie angehoben haben, darunter Morgan Stanley auf 11,50 $ von 7 $, Barclays auf 19 $ von 18 $ und Stifel auf 20 $ von 18 $. Dies geschieht, nachdem die Aktie des Kreuzfahrtunternehmens gestern nach den jüngsten Quartalsergebnissen um mehr als 7,5 % gesunken ist, was den stärksten Rückgang an einem Tag seit mehr als sieben Monaten darstellt. Carnival hat die Erwartungen übertroffen, da sich die Branche weiterhin von der Pandemie erholt. Der Umsatz hat sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt und der bereinigte Verlust pro Aktie fiel mit 0,31 $ geringer aus als der von der Wall Street erwartete Verlust von 0,34 $. Die Messlatte lag jedoch hoch, denn die Carnival-Aktie hatte sich im Vorfeld der Ergebnisse mehr als verdoppelt und gehörte damit zu den Top-Performern im S&P 500 im Jahr 2023. Stifel sagte, dass die positiven Ergebnisse in Verbindung mit der Rallye bedeuteten, dass es ein "klassischer Tag der Gewinnmitnahmen für Carnival-Aktien" war.

Eine ausführliche Analyse der Carnival-Aktie nach den Quartalszahlen gibt es hier: Analysen, Perspektiven und Charttechnik



Die Aktie von Eli Lilly steigt um 2,3 % und befindet sich in unmittelbarer Reichweite des gestern erreichten Allzeithochs. Der Kursanstieg erfolgte, obwohl das britische National Institute for Health and Care Excellence das Medikament des Pharmariesen zur Gewichtsreduktion für Diabetes-Patienten nicht empfahl, weil es mehr Beweise für seine Wirksamkeit sehen möchte. Unser Ausschuss ist der Ansicht, dass Tirzepatid vielversprechend ist, aber wir brauchen mehr Beweise, um sowohl seine klinische Wirksamkeit als auch seine Kosteneffizienz bewerten zu können", sagte die Leiterin der Arzneimittelbewertung Helen Knight. Dies geschah, nachdem derselbe Ausschuss im März empfohlen hatte, das Medikament Wegovy von Novo-Nordisk zur Gewichtsreduzierung in einem spezialisierten Dienst für Gewichtsmanagement innerhalb des National Health Service einzusetzen.

Snowflake steigt um 4,8 %, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hat, dass es mit dem Chiphersteller NVIDIA zusammenarbeitet, um die Einführung generativer Anwendungen für künstliche Intelligenz in Unternehmen zu unterstützen. Das Cloud-Computing-Unternehmen sagte, dass es die NeMo-Plattform von NVIDIA nutzen wird, die zur Entwicklung großer Sprachmodelle verwendet wird, mit denen KI-Anwendungen wie Chatbots trainiert werden, sowie seine GPUs, die für die Stromversorgung von Computersystemen benötigt werden, und die alle in den Cloud-Service von Snowflake integriert sind. Snowflake's Partnerschaft mit NVIDIA wird hochleistungsfähiges maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz in unsere riesigen Mengen an proprietären und strukturierten Unternehmensdaten einbringen, eine neue Grenze, um der globalen Geschäftswelt noch nie dagewesene Einblicke, Vorhersagen und Rezepte zu bieten", sagte Snowflake CEO Frank Slootman. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben, aber es festigt NVIDIAs Position als beliebteste KI-Aktie an der Wall Street und lässt das Halbleiterunternehmen um 2,4 % steigen. Unabhängig davon hat Snowflake seine Partnerschaft mit Microsoft ausgeweitet, wodurch der Snowflake-Service um weitere KI-Funktionen erweitert wird.

C3.ai steigt um 5,0 % und versucht, eine fünftägige Verlustserie zu beenden, die die KI-Aktie gestern auf ein Drei-Wochen-Tief fallen ließ. Das Unternehmen ist immer noch fast dreimal so viel wert wie Anfang 2023, nachdem es dank des Hypes um KI in die Höhe geschossen war, aber die Investoren haben sich zurückgezogen, da sie die Bewertungen neu bewerten. Einige Analysten waren von dem Investorentag in der vergangenen Woche enttäuscht. Die Deutsche Bank erklärte, sie sei weiterhin skeptisch, was die Differenzierung der C3.ai-Plattform und die Fähigkeit, die Finanzziele zu erreichen, angehe. Wedbush äußerte sich optimistischer, räumte aber ein, dass es nun darauf ankomme, "die Skeptiker Quartal für Quartal eines Besseren zu belehren".

Tesla steigt um 3,5 %, nachdem die Aktie gestern auf dem niedrigsten Stand seit zwei Wochen schloss. Die Rallye, die den Wert des Elektroautoherstellers seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt hat, brach letzte Woche ab, nachdem zahlreiche Broker davor gewarnt hatten, dass die Aktie zu schnell zu hoch gestiegen sei. Goldman Sachs stufte den Elektroautohersteller gestern auf Neutral herab. Die Aktie spiegelt nun unsere positive langfristige Einschätzung des Wachstumspotenzials und der Wettbewerbsposition des Unternehmens besser wider", so der Broker. Wir sind uns auch des schwierigen Preisumfelds für Neufahrzeuge bewusst". Dies folgt auf ähnliche Herabstufungen von Barclays und Morgan Stanley in der vergangenen Woche, während die Analysten der DZ Bank den Anlegern rieten, Kasse zu machen und zu verkaufen. Die Aktie erhält heute Unterstützung durch Nachrichten über das Supercharger-Netzwerk, das für konkurrierende Autohersteller wie Ford, General Motors und Rivian geöffnet wird. Reuters berichtete, dass Washington nach dem Vorbild von Texas verlangen wird, dass die Ladestationen den Tesla-Anschluss enthalten müssen, wenn sie Zugang zu Bundesmitteln erhalten wollen. Bernstein erklärte, dass sich der Tesla-Stecker in den USA als De-facto-Standard durchsetzen wird und dass das Supercharger-Netz bis 2030 einen Jahresumsatz von bis zu 12 Mrd. USD erwirtschaften könnte, wobei allerdings von sehr großzügigen Annahmen ausgegangen wird und die Gewinnspannen gering sind. Bernstein stuft Tesla derzeit mit "Underperform" ein und gibt ein Kursziel von 150 $ an.

Die Lucid Group ist um 9,3 % gestiegen. Der Elektroautohersteller verzeichnete gestern zwischenzeitlich einen Kurssprung, nachdem bekannt wurde, dass er sich mit dem britischen Luxusautohersteller Aston Martin zusammenschließt, konnte aber den Großteil der Gewinne bis zum Ende des Tages nicht halten. Lucid erhält eine Beteiligung an Aston Martin, das seinem US-Partner gegen Bezahlung Zugang zu seinen Antriebskomponenten und seiner Batterietechnologie gewährt, um seine eigene Produktpalette zu elektrifizieren, mit dem Ziel, bis 2030 vollständig auf Elektrofahrzeuge umzustellen. Beide Unternehmen haben einen gemeinsamen Investor: den Public Investment Fund von Saudi-Arabien, der im vergangenen Monat weitere 1,8 Mrd. USD in Lucid investiert hat, um seinen Anteil auf über 60 % zu erhöhen, und der im vergangenen Jahr einen Anteil von über 16 % an Aston Martin erworben hat.

Meta steigt um 3,4 %, nachdem die Citigroup ihr Kursziel für das Social-Media-Unternehmen von $315 auf $360 angehoben hat, was den höchsten Wert an der Wall Street darstellt, da sie davon ausgeht, dass die Werbeeinnahmen schneller wachsen werden als zuvor prognostiziert, und eine optimistischere Sicht auf Reels hat. Die Aktie bleibt unter den neuen 18-Monats-Höchstständen, die in den letzten beiden Sitzungen erreicht wurden. Dies geschah nur einen Tag, nachdem die UBS ihr Kursziel von 300 auf 335 US-Dollar angehoben hatte, weil sie davon ausging, dass das Unternehmen durch die Integration von KI in seine Produkte und Dienstleistungen zu einem "Gewinner" werden könnte. In der Zwischenzeit kündigte Meta an, eine neue kostenpflichtige Funktion innerhalb der WhatsApp Business-App zu testen, die kleinen Unternehmen die Möglichkeit gibt, personalisierte Texte an Kunden zu senden und Anzeigen zu erstellen. WhatsApp Business hat über 200 Millionen Kunden, Mitte 2020 waren es noch 50 Millionen. Die Nachricht, dass das Unternehmen versucht, WhatsApp zu monetarisieren, wird willkommen sein. Meta hat außerdem seinen neuen Meta Quest+ Abo-Service vorgestellt, der es den Nutzern ermöglicht, für 7,99 US-Dollar pro Monat auf zwei neue Virtual-Reality-Spiele zuzugreifen.

