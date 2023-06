GOLD: Deutlich eingetrübtes Chartbild! 🔴 Die aktuelle Gold-Analyse am 04.06.23 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

ABSTRACT:┬áAn der ├╝bergeordneten Interpretation des Tagescharts bei Gold hat sich nicht viel ge├Ąndert. Solange das Edelmetall per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, solange k├Ânnte es weiter abw├Ąrts gehen. ├ťbergeordnet k├Ânnten die R├╝cksetzer bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 1.836,0 US-Dollar) laufen. Perspektive auf der Oberseite besteht in unseren Augen erst dann, wenn sich Gold nicht nur ├╝ber die SMA20, sondern auch ├╝ber die SMA50 geschoben und vor allem etabliert hat.

Gold Rahmenbedingungen:

Im US-Schuldenstreit hat der Kompromiss sowohl das Repr├Ąsentantenhaus als auch den Senat passiert. Damit kann das Gesetz jetzt unterzeichnet werden, gerade noch rechtzeitig, am 05.06.2023 w├╝rde den USA das Geld ausgehen. Der Kompromiss sieht Einsparungen im sozialen Bereich vor, im Bereich der Verteidigung soll es zu keinen K├╝rzungen kommen. Die aktuelle Vereinbarung l├Ąuft bis 2025. Die n├Ąchsten Pr├Ąsidentenwahlen werden dann gelaufen sein, der aktuelle Pr├Ąsident entweder best├Ątigt oder ein Neuer ernannt sein. Bis dahin werden die USA ihren Schuldenberg weiter aufbauen, die nachkommenden Generation werden sich mit dem Abbau besch├Ąftigen, sollte dies ├╝berhaupt m├Âglich sein.

Am Freitag sind auch die US-Arbeitsmarktdaten f├╝r Mai ver├Âffentlicht worden. Es wurden deutlich mehr neue Stellen geschaffen als von Analysten angenommen. Der Arbeitsmarkt in den USA ist nach wie vor sehr robust und befindet sich mehr oder weniger im Status der Vollbesch├Ąftigung. Auch diese Nachricht hat zu sehr festen B├Ârsen in Europa und in den USA gef├╝hrt.

Gold R├╝ckblick: (29.05.2023 - 02.06.2023)

Der handelbare Rohstoff Gold notierte am Montagmorgen bei 1.946,8 US-Dollar. Das Edelmetall notierte damit 26,20 US-Dollar unter dem Level am Montagmorgen der Vorwoche und 0,40 US-Dollar unter dem Wochenschluss am Freitagabend. Gold lief am Montag in einer engen Range seitw├Ąrts. Am Montagmorgen wurde das Wochentief bei 1.932,1 US-Dollar formatiert. Das Edelmetall konnte sich im Nachgang dessen deutlicher erholen. Im Bereich der 1.960 US-Dollar konsolidierte Gold den Anstieg, wobei es erst am Donnerstag ├╝bergeordnet weiter aufw├Ąrts ging. Gold konnte bis in den Bereich der 1.980 US-Dollar laufen, schaffte es aber nicht, das Wochenhoch der Vorwoche zu best├Ątigen. Es ging in der Konsequenz am Freitagnachmittag mit Dynamik und mit Momentum wieder unter die 1.950 US-Dollar. Das Edelmetall ging bei 1.948,5 US-Dollar aus dem Wochenhandel.

 

Das Wochenhoch liegt knapp unter dem Niveau der Vorwoche, das Wochentief wurde unter dem Level der Vorwoche formatiert. Der Wochenschluss fiel positiv aus - ein kleiner Wochengewinn konnte ausgewiesen werden, der 10. in diesem Jahr. Dem gegen├╝ber stehen zw├Âlf Wochen mit einem Wochenverlust. Die Range war etwas gr├Â├čer als in der Vorwoche, lag aber unter dem Jahresdurchschnitt. Abgleich der Range: KW 22 / 2023

Wir hatten auf der Oberseite mit dem ├ťberschreiten der 1.981,8 US-Dollar Marke damit gerechnet, dass Gold unser n├Ąchstes Anlaufziel bei 1.983,2 US-Dollar anlaufen k├Ânnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde knapp verfehlt, das Setup hat damit nicht optimal gegriffen. Die R├╝cksetzer gingen mit Unterschreiten der 1.934,9 US-Dollar knapp unter unser n├Ąchstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 1.932,5 US-Dollar.

Gold - Wie k├Ânnte es weitergehen:

Gold-Widerst├Ąnde

1.958,4

1.959,2

1.969,2

1.970,6

1.980,6

1.990,0

1.991,1

2.004,5

Gold-Unterst├╝tzungen

1.936,0

1.917,9

1.880,1

1.836,0

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Gold Setups:

Intraday-Marke 1.997 und 1.915

Tagesschlussmarken 2.042 und 1.871

Break1 Bull (Wo-Schluss) (1.916)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (2.041)

Zyklische Bewegungen 2020 ÔÇô 2033

Boxbereich 2.484 bis 1.087

Range 4.497 bis 21.378

Gold Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass Gold, nachdem es das Jahreshoch formatiert hatte, sukzessive nachgegeben hat. Es ging im Zuge der Abgaben sowohl unter die SMA20 (aktuell bei 1.980,6 US-Dollar) als auch unter die SMA50 (aktuell bei 1.991,1 US-Dollar), unter der sich das Edelmetall etabliert hat. Zum Ende der letzten Handelswoche ging es noch einmal mit dem oberen Doch der letzten zwei Tageskerzen an die SMA20. Von hier war der Fokus wieder abw├Ąrts gerichtet.

An der ├╝bergeordneten Interpretation des Tagescharts hat sich nicht viel ge├Ąndert. Solange das Edelmetall per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, solange k├Ânnte es weiter abw├Ąrts gehen. ├ťbergeordnet k├Ânnten die R├╝cksetzer bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 1.836,0 US-Dollar) laufen.

Perspektive auf der Oberseite besteht in unseren Augen erst dann, wenn sich Gold nicht nur ├╝ber die SMA20, sondern auch ├╝ber die SMA50 geschoben und vor allem etabliert hat. Sollte dieser Move gelingen, so besteht die M├Âglichkeit, dass es im Zuge weiterer Aufw├Ąrtsimpulse wieder in Richtung der 2.000/20 US-Dollar gehen k├Ânnte.

Einordnung ├╝bergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): neutral

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass Gold zun├Ąchst M├╝he hatte sich ├╝ber die SMA50 (aktuell bei 1.958,3 US-Dollar) zu schieben. Nach einem R├╝cksetzer an die SMA20 (aktuell bei 1.95846 US-Dollar) gelang der Move aber. Was nicht gelang war sich ├╝ber der SMA20 festzusetzen. Es ging zum Wochenschluss nicht nur unter die SMA20, sondern auch unter die SMA50.

Mit diesem Move zum Wochenschluss hat sich das Chartbild deutlich eingetr├╝bt. Solange es Gold nicht gelingt, sich wieder ├╝ber die SMA50 bzw. im Nachgang auch ├╝ber die SMA20 zu schieben und festzusetzen, solange k├Ânnten sich weitere Abgaben einstellen. Anlaufbereiche k├Ânnten die 1.920/17 US-Dollar und dann der Bereich bei 1.890/85 US-Dollar sein.

Sollte sich das Edelmetall wieder ├╝ber der SMA20 etablieren k├Ânnen, so besteht die Perspektive, die SMA200 (aktuell bei 1.990,0 US-Dollar) anzulaufen. Ob es aber gelingt, diese Durchschnittslinie auch zu ├╝berwinden bleibt abzuwarten. Im Chart ist erkennbar, dass diese Linie ein hartes Brett sein k├Ânnte.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): b├Ąrisch / neutral

Fazit: Solange Gold per Tagesschluss unter der 20-Tage-Linie notiert, solange k├Ânnten sich die Verluste ausweiten. Erst wenn es dem Edelmetall per Tagesschluss wieder gelingt, sich ├╝ber die 50-Tage-Linie zu etablieren, w├Ąren weitere Erholungen denkbar und m├Âglich

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Gold - Einsch├Ątzung f├╝r die kommende Handelswoche:

Long Setups: Gold k├Ânnte zun├Ąchst versuchen sich ├╝ber der 1.948,5 US-Dollar zu halten. Sollte dies gelingen, so k├Ânnte es weiter aufw├Ąrts an unsere n├Ąchsten Anlaufziele bei 1.949,4, bei 1.951,1, bei 1.954,0, bei 1.956,8, bei 1.958,4, bei 1.959,2 und dann bei 1.961,7 US-Dollar gehen. ├ťber der 1.961,7 US-Dollar Marke w├Ąren unsere n├Ąchsten Anlaufziele bei 1.963,5, bei 1.965,7, bei 1.967,9, bei 1.969,2, bei 1.970,6, bei 1.972,3, bei 1.974,3, bei 1.977,1, bei 1.979,2 bzw. bei 1.981,8 US-Dollar zu finden. ├ťber der 1.981,8 US-Dollar Marke w├Ąren die 1.983,2, die 1.985,1, die 1.987,4, die 1.989,3, die 1.991,4, die 1.993,5, die 1.995,2 und dann die 1.997,1 US-Dollar unsere n├Ąchsten Anlaufziele.

Short Setups: Kann sich Gold nicht ├╝ber der 1.948,5 US-Dollar Marke halten, so k├Ânnte das Edelmetall zun├Ąchst an unsere n├Ąchsten Anlaufziele bei 1.946, bei 1.945,1, bei 1.943,4, bei 1.941,7, bei 1.939,8, bzw. bei 1.938,7 US-Dollar anlaufen. Unter der 1.938,7 US-Dollar Marke k├Ânnte es weiter abw├Ąrts an unsere n├Ąchsten Anlaufziele bei 1.936,0, bei 1.934,4, bei 1.932,1, bei 1.930,3, bei 1.928,4, bei 1.926,1, bei 1.923,9, bei 1.921,5, bei 1.917,7, bei 1.915,4 bzw. bei 1.913,3 US-Dollar gehen. Kommt es hier zu keinen Erholungen, so k├Ânnte Gold unsere n├Ąchsten Anlaufziele bie 1.911,7, bei 1.909,4, bei 1.907,3, bei 1.905,5, bei 1.903,1, bei 1.901,0 und dann bei 1.898,7 US-Dollar anlaufen.

├ťbergeordnete erwartete Tendenz in der KW 23 / 2023:

seitw├Ąrts / abw├Ąrts

 

