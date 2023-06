Kommt jetzt die Trendwende? Marktausblick für DAX, Dow, Nasdaq, EUR/USD & Aktien wie Intel, Nvidia, Tesla & Co.

Die neue Handelswoche startet sehr verhalten. Der DAX blickt auf ein Rekordhoch zurück, was am Freitag über 16.400 Punkten eingezogen wurde. Hierbei ist zu beachten, dass wir bereits vom Sentiment her in einem oberen Extrembereich notieren, ebenso wie bei den Volatilitäten auf Unterseite.

Roland Jegen gibt mit dem NanoTrader Einblicke in die Trends der verschiedenen Charteinheiten und natürlich auch in die Wall Street. Jahreshochs bei Nasdaq, Dow Jones und dem S&P500 standen nun ebenfalls an, wobei auch hier eine Konsolidierung gut ins Chartbild passen könnte.

Diese leitete zum Beispiel schon der EUR/USD ein. Nach der "Woche der Notenbanken" EZB und FED ist die europäische Einheitswährung wieder ruhiger unterwegs und konnte die Hochs des Vormonats nicht erreichen. Vom Zinsniveau her ist dies mit dem Jahr 2007 vergleichbar, doch da stand der Euro-Dollar bei 1,48.

Über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones und der Nasdaq drangen wir dann tiefer in das Marktgeschehen ein und hatten zu vielen Werten konkrete Stories, welche den Kursverlauf auslösten oder untermauerten.

Der Chipriese Intel scheint zu erwachen und legte zweistellig in der Vorwoche zu. Ebenso Palo Alto Networks, die damit auf einem Allzeithoch notieren. Das muss man bei NVIDIA scheinbar jede Woche wiederholen, gerade weil Kursziele von 500 US-Dollar nun im Raum stehen.

Doch auch andere Sektoren ziehen mit der wirtschaftlichen Stärke in den USA an. Eine Caterpillar haben wir daher ausgesucht, die von Konjunkturprogrammen global aber auch der Erneuerung der US-Infrastruktur direkt profitieren. Nach einer Bodenbildung legte nun auch die Adobe-Aktie wieder deutlich zu. Anleger feierten die Quartalszahlen vom Donnerstag, die mit erhöhten Umsatzprognosen für das Gesamtjahr einhergingen.

Über die Rallye beim Elektroauto-Pionier Tesla sprechen wir ebenso, wie über Nikola. Das Unternehmen galt einst als Tesla-Jäger beim Truck-Segment, fiel aber dann in der Gunst der Anleger rapide ab, als dem Chef Betrug nachgewiesen wurde. Seitdem sind 2 Jahre und starke Abschläge vergangen. Jüngst stieg die Aktie wieder - was steckt dahinter?

Aus dem interaktiven Webinar griffen wir direkt auch die Frage nach Gold und der Ölsorte WTI auf.



Genau darüber sprechen Roland Jegen und Andreas Bernstein und geben einen Ausblick auf Unterstützungen und Widerstände bei diversen Aktien, die aktuell im Fokus stehen. Daraus ergeben sich potenzielle Chancen für unser Trading.

Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights gibt es in unserem Video!





