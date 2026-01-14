Livetrading: DAX Tag 8 im Trend – kommt die Korrektur? Nasdaq-Level im Fokus

Aufzeichnung des heutigen Webinars:

Heute im Livetrading schauen wir auf den DAX im Modus „Turnaround Tuesday“: erst Abverkauf am Vormittag, dann komplette Drehung und schließlich sogar ein neues Allzeithoch – verstärkt durch die Reaktion auf die CPI-Verbraucherpreise. Wir sprechen darüber, warum sich Märkte an Allzeithochs oft „zäh“ anfühlen, wieso Volatilität dort häufig abnimmt und weshalb ich in so einer Phase eher die Longseite bevorzuge, solange keine klare Trendumkehr erkennbar ist.

Im zweiten Teil geht’s ins Livetrading zur Nasdaq-Eröffnung: Welche Rolle spielen die Wochenhochs, welche Unterstützungen/ Widerstände sind entscheidend und wie lese ich die Struktur in Echtzeit? Statt „Richtung raten“ geht es um Regelwerk, saubere Setups und Risikosteuerung – inklusive der Frage, wann man besser an der Seitenlinie bleibt, wenn die Eröffnung zu chaotisch ist oder News zu viel Zufall ins Spiel bringen.

Außerdem werfen wir einen Blick auf das Umfeld: Dow Jones-Gewichtungen (u.a. Banken wie Goldman Sachs, JP Morgan, American Express), mögliche Impulse durch kommende Zahlen und warum Sentiment für viele ein Kontraindikator sein kann. Nebenbei streifen wir auch Themen wie Nvidia (Ausblick 2026) und auffällige Moves einzelner Aktien – mit dem Fokus darauf, was ich tatsächlich trade (und was nicht), wenn der Markt zwischen Range und Ausbruch hin- und herpendelt.

