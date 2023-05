Nvidia-Aktie steigt dank KI-getriebener Gewinne um 25% 📈 Euphorie im Halbleitersektor 🔌

Der Markt reagierte euphorisch auf den Bericht selbst sowie auf die Kommentare zur Entwicklung des Gesch├Ąfts von Nvidia (NVDA.US).

In der Tat wurde von Unternehmensseite alles gesagt, was die Bullen unterst├╝tzen k├Ânnte. Von einer h├Âheren Nachfrage nach Chips f├╝r KI-Anwendungen ├╝ber Wettbewerbsvorteile bis hin zu einer Verlagerung auf margenstarke Verk├Ąufe ganzer KI-Supercomputersysteme f├╝r gro├če Unternehmen. Das Unternehmen gab eine um 50 % h├Âhere Gewinnprognose f├╝r das zweite Quartal ab und wies darauf hin, dass es seine Produktionskapazit├Ąten erh├Âht, um die "steigende Nachfrage" nach wachstumsrelevanten Halbleitern zu befriedigen. Die Aktie steigt vor der heutigen Er├Âffnung der Wall Street um fast 25%, und wenn die positive Stimmung anh├Ąlt, wird die Kapitalisierung des Unternehmens fast 1 Billion Dollar erreichen.┬á

Ums├Ątze: 7,19 Mrd. $ gegen├╝ber 6,52 Mrd. $ Prognose (Refinitv) (R├╝ckgang um 19 % gegen├╝ber dem Vorjahr)

Gewinn pro Aktie (EPS): $1,09 vs. $0,92 Prognose (FactSet)

Nettogewinn: 2,04 Mrd. $ gegen├╝ber 1,62 Mrd. $ in Q1 2022 (R├╝ckgang um 20 % gegen├╝ber dem Vorjahr, Anstieg um 24 % gegen├╝ber dem Vorquartal)

Data Center-Umsatz: 4,28 Mrd. $ vs. 3,89 Mrd. $ Prognose (FactSet) (14 % Anstieg y/y, 18 % Anstieg q/q)

Gaming-Umsatz: 2,24 Mrd. $ gegen├╝ber 1,97 Mrd. $ Prognose (FactSet) (38% R├╝ckgang y/y, 22% Anstieg q/q)

Umsatz mit professioneller Visualisierung: 295 Mio. US-Dollar (R├╝ckgang um 53 % im Jahresvergleich, Anstieg um 31 % im Quartalsvergleich)

Automotive-Umsatz: 296 Mio. US-Dollar (114 % Anstieg y/y, 1 % Anstieg q/q)

Umsatzprognose f├╝r Q2 2023: 11 Mrd. $ gegen├╝ber 7,15 Mrd. $ Prognose (Refinitiv)

Der Markt ignorierte den zweistelligen R├╝ckgang des Umsatzes und des Nettogewinns im Jahresvergleich und bemerkte vor allem den positiven Ausblick, die h├Âhere q/q-Rate und die ├╝ber den Erwartungen liegende Leistung in wichtigen Gesch├Ąftsbereichen.

CEO Jensen Huang betonte, dass die Unternehmen untereinander einen Wettlauf beginnen, um generative KI auf alle m├Âglichen Produkte, Gesch├Ąftsprozesse und Dienstleistungen anzuwenden.

Das Unternehmen hat vier Plattformen auf den Markt gebracht, die die Inferenzsoftware des Unternehmens mit den neuesten Ada-, Hopper- und Grace-Hopper-Prozessoren von Nvidia kombinieren. Au├čerdem k├╝ndigte das Unternehmen das Deb├╝t der GeForce RTX 4060 GPUs an, die Nvidias fortschrittliche Ada Lovelace- und DLSS-Technologie nutzen. Nvidia k├╝ndigte auch eine erhebliche Steigerung der Anzahl von Projekten f├╝r den Automobilsektor an.

Neben Nvidia verzeichneten auch andere Unternehmen, die mit dem KI-Trend und Halbleitern zu tun haben, darunter AMD (AMD.US), Intel (INTC.US), Arista Networks (ANET.US) und Micron (MU.US), vor der Er├Âffnung der Wall Street eine Rallye.

Die Ergebnisse von Nvidia nach Gesch├Ąftsbereichen.

Es ist zu erkennen, dass der Anteil der Einnahmen aus dem Bereich Data Center in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist. Sie machen nun den Gro├čteil der Einnahmen aus, w├Ąhrend noch vor 2 Jahren die Einnahmen aus dem Spielebereich dominierten. Bis vor kurzem unterst├╝tzte die Nachfrage nach Cloud-Computing-Diensten und jetzt auch die technologische Revolution im Zusammenhang mit KI die Leistung des Unternehmens in Bezug auf Chips f├╝r Rechenzentren. Der Markt sieht das Unternehmen als den Hauptnutznie├čer" der KI unter den Halbleiterherstellern. Quelle: Reuters, Nvidia

Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage k├Ânnte die Manie der k├╝nstlichen Intelligenz die Leistung des Unternehmens f├╝r den Rest des Jahres unterst├╝tzen. CEO Huang bezeichnete die aktuelle Situation als "Computertransformation", was eine Zunahme der KI-Rechenleistung und der generativen Leistung bedeutet. Er teilte mit, dass das Unternehmen bereits im August 2022 mit der Produktion von KI-Chips begonnen hat, was es ihm erm├Âglicht, die wachsende Marktnachfrage schneller als seine Konkurrenten zu befriedigen.

Die Nachfrage war im Januar so gro├č, dass das Unternehmen gezwungen war, zus├Ątzliche Auftr├Ąge f├╝r die zweite Jahresh├Ąlfte zu erteilen. Der Markt begr├╝├čte die Nachricht und sah sich best├Ątigt, dass die Rallye der Aktie durchaus gerechtfertigt ist. In einem k├╝rzlich gef├╝hrten Interview wies Elon Musk darauf hin, dass Grafikprozessoren (GPUs) extrem schwer zu beschaffen sind. Mit gro├čen Kapazit├Ąten und einer Nachfrage, die das Marktangebot ├╝bersteigt, verf├╝gt Nvidia ├╝ber eine Reihe von Verkaufsvorteilen, mit denen sich die Margen erh├Âhen lassen.

Nvidia geh├Ârt zu den Top 5 der gr├Â├čten US-Unternehmen nach Marktkapitalisierung. Vorb├Ârsliche Notierungen deuten darauf hin, dass seine Kapitalisierung um mehr als 200 Milliarden Dollar steigen wird. Quelle: Reuters, Refinitiv

Nvidia-Aktien (NVDA.US), D1-Intervall. Der R├╝ckgang von 2022 hat sich als entscheidend f├╝r die Marktreaktion auf die wachsende Popularit├Ąt von ChatGPT erwiesen, und die Markterwartungen in Bezug auf das Gesch├Ąftswachstum des Unternehmens sind gestiegen. Wenn Nvidia heute in der N├Ąhe von 380 $ er├Âffnet, w├╝rde dies ein Wachstum von fast 400 % in nur 7 Monaten bedeuten. Auf dem Chart haben die Durchschnittswerte SMA100 und SMA200 ein goldenes Kreuz gebildet, was auf einen dominanten Aufw├Ąrtstrend hindeutet. Quelle:┬áxStation5┬ávon XTB

 

***

Die "gro├če" Handelszeit geht┬ávon 08.00 bis 22.00 Uhr┬ádeutscher Zeit. Viele andere Broker bieten einen niedrigen Spread nur von 09.00 bis 17:30 Uhr - XTB bietet den durchg├Ąngig niedrigen Spread in der GROSSEN Handelszeit.┬áErleben Sie den XTB Vorteil.┬á

Offenlegung gem├Ą├č ┬ž 80 WpHG zwecks m├Âglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver├Âffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch├Ątzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed├╝rfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver├Âffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm├Ąrkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm├Ąrkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k├Ânnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f├╝r Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver├Âffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten ├╝berlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k├Ânnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.