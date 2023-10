US-Arbeitsmarkt im Fokus: Analysen für DAX, Dow, Nasdaq, Gold, WTI & Aktien (TSLA, AMZN, KO, MCD,..)

Die Woche stand im Bann des US-Arbeitsmarktes, der keine eindeutigen Signale generierte. Zunächst profitierte die Wall Street am Montag von der Rede des US-FED-Präsidenten Jerome Powell und gab mit sehr starken JOLTS-Daten am Dienstag die Gewinne wieder ab. Der Mittwoch brachte mit schwächeren ADP-Daten die Hoffnung auf ein Ende der US-Zinsanhebung zurück in den Markt, doch nach den Erstanträgen auf US-Arbeitslosenhilfe am Donnerstag war man eher zurückhaltend im Vorfeld der US-Daten heute. Mit dem offiziellen Arbeitsmarktbericht wird die FED auf jeden Fall wichtige Bausteine für die nächste Zinssatzentscheidung im November zur Verfügung haben.

Vor dem Event analysierten wir den DAX, den Russell2000 und den Dow Jones, die schon im Minus auf Sicht dieses Jahres notierten. Der Nasdaq ist hierbei weiter stark, ist jedoch im Falle weiterer Zinsanhebungen am meisten "gefährdet". Über den Zusammenhang mit dem Goldpreis und dem Euro-Dollar kamen wir direkt auf die Anleihen und deren Auswirkungen auf die Kapitalströme zu sprechen und kommentieren die Daten aus den USA 14.30 Uhr live.

Es gab starke Zuwächse bei den neu geschaffenen Stellen, sodass der Aktienmarkt in einer ersten Reaktion wieder deutlich unter Druck geriet. Der Leitindex DAX schloss dabei sogar das GAP, welches vom Vortag zurückgeblieben war. Roland Jegen nutzt für die technische Beurteilung den Nanotrader und entsprechende Future-Kurse.

Aus dem Aktienbereich gab es nach den Quartalszahlen von Constellation Brands auch die Konsumwerte Coca Cola, McDonalds und The Home Depot in der Analyse zu bewerten. Sie gleichen sich vom Marktverlauf und sind der Verlierer im aktuellen Zinsumfeld. Da auch der Ölpreis in dieser Woche massiv nachgab, litt eine Exxon Mobil und der ganze Sektor der Erdölproduzenten ebenso.

Stärker waren jedoch wieder einige Chipwerte und nicht zuletzt Nike nach Quartalszahlen, über die wir ebenso berichtet hatten. Lululemon als Konkurrent hingegen verlor rund 6 Prozent. Sind nur die Marktführer die Gewinner einer potenziellen Krise?

Mit Blick auf Tesla, die in der Korrektur steckende Amazon und weitere Werte zogen wir einen umfassenden Blick auf den US-Markt zum Wochenausklang gegeben, der dann am Montag mit den Tops und Flops noch einmal erweitert wird.

Genau darüber sprechen Roland Jegen und Andreas Bernstein und geben einen Ausblick auf Unterstützungen und Widerstände bei diversen Indizes, Rohstoffen, Devisen und Aktien, die aktuell im Fokus stehen. Daraus ergeben sich potenzielle Chancen für unser Trading.

