WH SelfInvest: "Respekt!"

Das renommierte Börsenmagazin "€uro am Sonntag" testete 12 CFD-Forex-Broker nach mehr als 750 Kriterien. Dieser detaillierte Broker-Vergleich kommt zu dem Ergebnis, dass WH SelfInvest der beste Broker ist und das Unternehmen als "Gesamtsieger" bewertet wird. Der Broker schnitt in allen Kategorien gut ab und erzielte in den Schlüsselkategorien Trading-Plattform, Orderausführung und Ordermöglichkeiten außergewöhnliche Ergebnisse. "€uro am Sonntag" bestätigt, dass WHSelfInvest der beste Broker ist mit den Worten: "Der Gewinner ist wieder WH SelfInvest. Das vierte Jahr in Folge. Respekt!" .



