Wochenrückblick – DAX® Automobilindustrie in Deutschland mit positiven Zahlen!

Wir wollen einen Blick auf die jüngste Börsenwoche werfen – was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben es kompakt für Sie zusammengefasst.



Die jüngste Börsenwoche bot einige nennenswerte Events für die Anlegerwelt – sowohl aus der Unternehmenswelt als auch von Seiten der Konjunktur. Zuallererst möchten wir auf die Automobilindustrie blicken.



Daimler, Volkswagen, Porsche – Start eines Aufschwungs?



Bereits zu Wochenbeginn legte die Daimler-Truck Sparte die Absatzzahlen für das abgelaufene Quartal vor. Mit den positiven Zahlen einhergehend hob der Konzern zudem auch die Prognose an. Weiteren Schub gab auch die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms, welches für Anfang August geplant sei. Auch von der ebenfalls in Baden-Württemberg ansässigen Porsche AG gab es positive Daten zu berichten. Hier konnten ebenfalls die Absatzzahlen gesteigert werden, vorrangig in Deutschland und dem Rest Europas mit einer Steigerung von mehr als 20 %. Zum Wochenende hin gab es dann auch noch Auslieferungszahlen der Porsche-Mutter Volkswagen. Auch hier war ein Wachstum der Absatzzahlen der vollelektrisch betriebenen Fahrzeuge zu verzeichnen. Diese konnten alleine in der Kernmarke ein Absatzplus von 42,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (Januar bis Juni 2023: 164.800 Einheiten vergleichen mit 115.900 Einheiten im Zeitraum Januar bis Juni 2022) verzeichnen. Allerdings gingen die Absatzzahlen auf dem chinesischen Automarkt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht zurück (-1,6%).



Des einen Freud des andern Leid



Apropos China: Die Volksrepublik veröffentlichte in dieser Woche ebenfalls Zahlen zu den Erzeugerpreisen. Diese fielen bereits zum neunten Mal in Folge, was die Sorgen um die Stabilität der Wirtschaft in China weiter bestärkte. In China wurden zuletzt die Zinsen weiter gesenkt, um der Wirtschaft neuen Schwung zu verleihen. Die erneut sinkenden Erzeugerpreise lassen aber auf weiteren Handlungsbedarf schließen.

Anders dagegen in den USA: Die im vergangenen Jahr stark angestiegene Inflation im westlichen Raum sorgte für eine rapide Zinswende. Derzeit steht der Leitzins in den USA bei über 5%. Die in dieser Woche veröffentlichten Erzeuger- und Verbraucherpreise in den USA lassen auf einen weiteren Rückgang der Inflationsdynamik schließen. Mit einem Wert von 3,0% im vergangenen Juni (Vergleich mit Juni 2022) nähert sich die Inflationsrate weiter der Zielrate der FED an. Die veröffentlichten Daten gaben in einem ersten Moment positive Impulse auf die US-Indizes wie beispielsweise den S&P 500®. Passend hierzu gab unser Analyst Jörg Scherer jüngst einige Aspekte aus technischer Sicht zum amerikanischen Index in seinem Format „Daily Trading TV“ zum Besten. Das Video dazu finden Sie auf unserem Youtube-Channel (hier geht’s zum Video).

In eigener Sache



