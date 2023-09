100.000 Dollar in wenigen Minuten: Dieser neue Coin geht im Vorverkauf durch die Decke

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt ist nach wie vor angeschlagen. Bitcoin notiert weit unter der 27.000 Dollar Marke und auch Ethereum gelingt kein Aufstieg mehr auf 1.600 Dollar. Am Wochenende ist auch nicht damit zu rechnen, dass die Kurse steigen. Inzwischen liegt die Marktkapitalisierung aller Coins laut Daten von Coinmarketcap nur noch bei 1,05 Billionen Dollar. Dieser Wert war heuer schon um mehr als 200 Milliarden Dollar höher. Während es bei den Top Coins zur Zeit also nicht viel zu holen gibt für Krypto-Investoren, kommen immer wieder innovative neue Projekte auf, bei denen es sich lohnen könnte, genauer hinzuschauen. Das neue TG.Casino ($TGC) ist seit kurzem im Vorverkauf erhältlich und hat bereits nach wenigen Minuten mehr als 100.000 Dollar von Investoren erhalten.

Sichere dir jetzt für kurze Zeit $TGC im Presale.

Telegram ist einer der am schnellsten wachsenden Nachrichtendienste und bietet auch viele Möglichkeiten weit über das Versenden von Nachrichten hinaus. Die leistungsstarken Bots ermöglichen die Automatisierung vieler Prozesse, wodurch auch immer mehr Unternehmen von der Plattform angezogen werden. Das TG.Casino ist ein Online Krypto-Casino, das auf Telegram basiert und zahlreiche Vorteile gegenüber vergleichbaren Projekten bringt.

Im Gegensatz zu den meisten bestehenden Krypto-Casinos verfügt TC.Casino über eine Lizenz, während bei vielen unlizenzierten Casinos Auszahlungen oft sehr lange dauern oder gar nicht durchgeführt werden. Die Glücksspielbranche ist milliardenschwer und soll laut Studien in den nächsten Jahren noch deutlich weiter wachsen. 80 % der Spieler spielen bereits auf mobilen Geräten, weshalb ein Online-Casino auf der schnell wachsenden Telegram-Plattform naheliegend ist. Die Entwickler haben zudem einige Features integriert, die den Wert des $TGC-Tokens langfristig stabil halten sollen.

Jetzt mehr über TG.Casino erfahren.

Staking-Funktion

Der $TGC-Token kommt mit einer Staking-Funktion, bei der Käufer ihre Token eine gewisse Zeit lang sperren können und dafür eine Rendite erhalten, ähnlich wie das zum Beispiel bei Ethereum (Ether) und vielen anderen Coins der Fall ist. Die jährliche Rendite liegt dabei aktuell noch bei über 2.000 % – allerdings sinkt dieser Wert noch, wenn mehr Käufer in den Staking Pool einzahlen. Schon jetzt wurden knapp 1,4 Millionen $TGC gestaket, was einen hohen Anteil der gesamten bisher verkauften Token ausmacht.

Kommt hier die nächste Kursexplosion? Jetzt $TGC zum günstigen Vorverkaufspreis kaufen.

Rückkäufe und Burning

Die Einnahmen des TG.Casinos kommen zum Teil auch der Community zugute. Ein Teil der Einnahmen wird verwendet, um $TGC-Token zurückzukaufen. Durch die Rückkäufe soll einem Preisverfall entgegengewirkt werden. 40 % der Token, die das Team zurückkauft, werden anschließend geburnt, wodurch es sich bei $TGC um ein deflationäres Angebot handelt, was sich langfristig positiv auf den Preis auswirken kann. Die restlichen 60 % der zurückgekauften Token kommen den Stakern zugute, die ebenfalls dazu beitragen, dass der Preis stabilisiert wird.

Jetzt $TGC im Presale kaufen.

Überzeugende Tokenomics

Ein Blick auf die Tokenomics auf der TG.Casino-Website zeigt ein ausgeklügeltes Konzept. 40 % der $TGC-Token werden im Vorverkauf angeboten, weitere 20 % sind für die Erstellung des Liquidity Pools an einer dezentralen Kryptobörse wie Uniswap vorgesehen.

10 % der Token sind für Spieler-Prämien reserviert und weitere 20 % für Staking Rewards. Außerdem wird es ein Affiliate-Programm geben, um das Wachstum der Plattform zu fördern. Für Affiliate-Partnerschaften sind ebenfalls 5 % der Token reserviert und die verbleibenden 5 % fließen ins Marketing.

Hier geht’s direkt zur TG.Casiono-Webiste.

Hohe Nachfrage

Die Nachfrage nach dem $TGC-Token ist schon in der aktuellen frühen Phase sehr hoch. Innerhalb weniger Minuten nach dem Launch wurden bereits $TGC für 100.000 Dollar gekauft. Inzwischen bewegt sich der Presale schon auf die 200.000 Dollar Marke zu. Der Preis beläuft sich im Vorverkauf noch auf 0,125 Dollar, was sich nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell ändern kann.

Auch der X-Account (früher Twitter) und die Telegram-Gruppe von TG.Casino wachsen schnell. Auf X hat der offizielle Account bereits knapp 2.500 Follower und auch die Telegram-Gruppe zählt bereits hunderte Mitglieder. Der Vorverkauf läuft erst seit kurzem und das Projekt wird schon jetzt in zahlreichen internationalen Krypto-Medien erwähnt und könnte den Online Casino-Markt schon bald umkrempeln.

Keine KYC-Prüfung, Slots führender Hersteller, Ein- und Auszahlungen mit Kryptowährungen und eine offizielle Glücksspiellizenz ermöglichen ein anonymes, sicheres Spiel, das im schnell wachsenden Krypto-Glücksspielbereich schnell Anklang finden könnte, wodurch auch der $TGC-Preis nach dem Listing in die Höhe schießen könnte.

Jetzt $TGC im Presale kaufen.







Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.