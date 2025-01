Äthiopien steigt mit erneuerbarer Energie ins Bitcoin-Mining ein!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es ist allgemein bekannt, dass der Bitcoin auf 21 Mio. Stück limitiert ist. Und obwohl die aktuelle Umlaufmenge bereits bei 19,8 Mio. Bitcoins liegt, wird der letzte Bitcoin voraussichtlich erst im Jahre 2140 gemint. Das liegt am alle 4 Jahre stattfindenden Halving, bei dem die Block-Belohnungen halbiert werden. Das letzte fand im April des vergangenen Jahres statt.

Seitdem wird das Mining eines Bitcoin-Blocks nur noch mit 3,125 $BTC statt der bisherigen 6,25 Bitcoins. Dennoch schalten sich immer mehr Staaten in das Bitcoin-Mining ein. Zuletzt sogar Russland, wo es noch bis vor Kurzem verboten war, Bitcoin zu schürfen. In Afrika tut sich vor allem Äthiopien gerade als Zentrum des Bitcoin-Minings hervor und hat dafür ehrgeizige Pläne. Bei den steigenden Bitcoin-Kursen ist das auch kein Wunder.

(Das nächste Bitcoin-Halving findet am 30. März 2028 statt – Quelle: watcher.guru/bitcoin-halving)

So setzt Äthiopien jetzt auf den Bitcoin

Äthiopien hat das Bitcoin-Mining im Jahr 2022 legalisiert. Seitdem hat der Staat zahlreiche Investitionen in die Infrastruktur des Landes getätigt, um eine starke Mining-Industrie aufzubauen. Damit hebt sich der Staat unter allen anderen in Afrika hervor. Und tatsächlich sind auch die Rohstoffe in Äthiopien bestens dafür geeignet. Der westafrikanische Staat verfügt nämlich über zahlreiche Wasservorkommen und mit dem Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) Afrikas größtes Wasserkraftwerk. Energie ist also zur Genüge vorhanden und wenn das Bitcoin-Mining eines benötigt, dann ist es Energie.



https://twitter.com/Vivek4real_/status/1878082113053880636

Die Investitionen von Äthiopien zahlen sich offenbar aus! Wie der Analyst und Reporter des Bitcoin Magazines Vivek nämlich auf X (ehemals Twitter) berichtet, hat der westafrikanische Staat in diesem Jahr bereits 100 Mio. US-Dollar durch das Bitcoin-Mining eingenommen. Äthiopien reiht sich also in eine lange und wachsende Liste von Staaten ein, die vom Bitcoin und seinen zahlreichen Chancen profitieren.

Da Donald Trump in seinem Wahlkampf mehrfach betonte, er wolle die Vereinigten Staaten von Amerika zur führenden Bitcoin-Nation machen, dürfte auch dort die Mining-Industrie bald aufblühen. Das könnte den Kryptomarkt in den nächsten Jahren zu einem unglaublichen Wachstum verhelfen. Viele Coins könnten stark ansteigen und Anleger könnten dabei hohe Gewinne erzielen. Ein Projekt, das Anlegern dabei in den nächsten Jahren helfen könnte, ist Wall Street Pepe ($WEPE).

Steht Wall Street Pepe vor der Kursexplosion?



Wall Street Pepe hat eine Eigenschaft, die nur wenige Meme Coins haben. Und zwar eine, die den Kryptomarkt fairer gestalten könnte. Wall Street Pepe hat es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, seiner rasant wachsenden $WEPE-Community alle Insights, Nachrichten und Strategien zur Verfügung zu stellen, die bislang nur Krypto-Wale haben. Anleger, die in Wall Street Pepe investieren, könnten in den nächsten Jahren also unglaubliche Renditen erzielen. Doch auch der $WEPE-Token selbst könnte einen gewaltigen Kurssprung nach dem ICO hinlegen.

(Der $WEPE-Token könnte Anlegern in naher Zukunft zahlreiche Möglichkeiten eröffnen – Quelle: wallstreetpepe.com)

Die zahlreichen Möglichkeiten von Wall Street Pepe haben dafür gesorgt, dass die $WEPE-Community auf über 45.000 Anleger angewachsen ist. Auch die Vorverkaufssumme ist in den letzten Wochen explosiv angestiegen. Mittlerweile haben Anleger über 46 Millionen Dollar investiert, um von Anfang an dabei zu sein. Die gewaltige Nachfrage spricht dafür, dass der Coin nach dem ICO explodieren könnte. Anleger, die bislang noch nicht investiert sind, aber das Potenzial von $WEPE für sich nutzen wollen, sollten sich aber beeilen. In wenigen Stunden findet nämlich bereits die nächste Preiserhöhung der $WEPE-Token statt.

