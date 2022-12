Beste Kryptowährungen unter 10 Cent: 5 spekulative Coins, die sich 2023 verzehnfachen könnten

Das Jahr 2022 nähert sich rasant dem Ende zu. Nicht viele Coins konnten auf Jahressicht eine positive Rendite erzielen. Dennoch sollten Krypto-Anleger nun nicht verzagen, sondern möglicherweise mutig den Aufbau eines zukunftsorientierten Krypto-Portfolios wagen. Im heutigen Artikel schauen wir uns fünf spekulative Coins an, die man aktuell noch vergleichsweise günstig bewertet akkumulieren könnte, um möglicherweise 2023 von einer kräftigen Kursexplosion zu profitieren. Die fünf besten Kryptowährungen unter 10 Cent für Investoren, die eine überdurchschnittliche Rendite suchen.

1. Dash 2 Trade: D2T profitiert unmittelbar vom spektakulären Crash der Krypto-Börse FTX

In den vergangenen 24 Stunden wurden über 400.000 $ im Dash 2 Trade Presale investiert. Dash 2 Trade verfügt damit über ein positives Momentum und nähert sich dem Ende des Presales. Denn beim aktuellen Tempo könnte man noch am Wochenende den Meilenstein von 10 Millionen $ Raising Capital erreichen.

ATTENTION



New milestone achieved



Over $9 million raised



We are already in stage 4, the FINAL stage of our presale!



— Dash 2 Trade (@dash2_trade) December 8, 2022

Zugleich stehen auch die ersten CEX-Listings mit der LBank und BitMart bereits fest, weitere Notierungen wurden in den sozialen Netzwerken angekündigt. Zudem sind die Entwickler deutlich vor dem eigentlich anvisierten Zeitplan und dürften zeitnah die erste Version des Dashboards von Dash 2 Trade launchen. Genau diese Plattform für den Krypto-Handel und Trading-Signale ist es, die Dash 2 Trade im aktuellen Marktumfeld so unglaublich spannend macht. Denn hiermit schickt man sich an, zu einem unmittelbaren Profiteur des FTX-Crashs zu werden. Schließlich steigt das Sicherheitsbedürfnis im Zuge eines zurückgehenden Vertrauens in zentrale Akteure und den digitalen Währungsmarkt in seiner Gesamtheit.

Dash 2 Trade hat somit ein äußerst zukunftsträchtiges Marktsegment gefunden und verfolgt hier ambitionierte Ansprüche:

?Das Ziel unserer Dash 2 Trade-Plattform ist es, eine erstklassige Krypto-Analyse- und Social-Trading-Plattform zu sein. Wir möchten unseren Nutzern so viel Wert wie möglich bieten, mit umsetzbaren Handelssignalen, zugänglichen On-Chain-Analysen und allen Handelswerkzeugen, die sie benötigen, um die Chancen auf dem Markt zu nutzen.?

Professionelle Analyse-Tools und Trading-Features zu einem erschwinglichen Preis ? kein Wunder, dass die Nachfrage im aktuellen Presale dynamisch steigt und FOMO in den nächsten Tagen noch deutlich stärker zunehmen dürfte.

2. IMPT.io: Dieser Krypto-Presale hat ein außergewöhnliches Momentum

Während Früh-Investoren bei Dash 2 Trade schon nicht mehr allzu lange warten sollten, gilt dies für die umweltfreundliche Kryptowährung IMPT in einem noch stärkeren Ausmaß. Denn am Sonntag, dem 11. Dezember, endet der Presale. Weniger als drei Tage haben Anleger somit Zeit, den potenziellen 10x Coin IMPT zu akkumulieren ? für 0,023 $ und damit 10 % weniger als der Launch-Preis nächste Woche betragen soll. Dann werden am 14. Dezember die DEX Uniswap sowie die CEX LBank und ChangellyPro initial den ERC-20-Token listen und somit eine umfassende Liquidität zum Handelsstart sicherstellen.

NEW MILESTONE ACHIEVED



$16.5 MILLION RAISED



THANK YOU, #IMPT CREW!



DON'T MISS OUT!

YOU DON'T HAVE MUCH TIME LEFT!



THE PRESALE ENDS ON THE 11TH OF DECEMBER!



— IMPT.io (@IMPT_token) December 9, 2022

IMPT.io positionierte sich in den vergangenen Wochen als global erste Blockchain-basierte Plattform mit ESG-konformem Shopping sowie NFT-basiertem Emissionshandel. Dass diese Idee Anklang in der Community findet, zeigt die aktuelle Dynamik im Presale. Gestern konnte man in 24 Stunden rund eine Million $ einsammeln. Auch heute setzt sich diese Entwicklung fort, sodass IMPT.io am heutigen Freitag den nächsten Meilenstein bei 17 Millionen $ möglicherweise erreichen könnte ? bullisches Momentum!

3. Cronos: Kann Crypto.com das Vertrauen der Kunden zurückgewinnen?

Der Cronos Coin (CRO) brach in den vergangenen 30 Tagen um fast 40 % ein. Damit ist das All-Time-High aus dem November 2021 mittlerweile rund 94 % entfernt. Nichtsdestotrotz könnte sich hier die Chance auf einen spekulativen Turnaround ergeben, wenn man nicht jede FUD glaubt, sondern eine erfolgreiche Zukunft von Crypto.com als wahrscheinlichste Option anvisiert. Denn die Brand Crypto.com ist bekannt, das Unternehmen gilt eigentlich als renommiert und vertrauenswürdig. Nun liegt es an den Verantwortlichen, das Vertrauen zurückzugewinnen, sichere Proof of Reserves darzulegen und sich für den nächsten Bull-Run zu positionieren. Gelingt dies, dürfte die steigende Krypto-Adoption Crypto.com in die Karten spielen, der CEX mehr Kunden bringen und den Cronos Token wieder pumpen.

— Oscar Ramos (@realOscarRamos1) November 30, 2022

4. VeChain: Diese Kryptowährung visiert greifbare Probleme aus der echten Welt an

VeChain (VET) notiert aktuell bei 0,019 $ und damit rund 93 % unter dem ATH. Dennoch könnte der native VET Token im nächsten Bull-Run den breiten Markt outperformen und durchaus eine 10x Performance bewerkstelligen, sodass sich die Market Cap im Anschluss auf knapp 14 Milliarden $ belaufen würde. Denn VeChain bietet ein zugängliches Konzept, das insbesondere für Krypto-Einsteiger attraktiv ist. Denn man kann die Anwendungspotenziale leicht verstehen. VeChain möchte sogenannte Real-World-Problems lösen und Mehrwert für Unternehmen bieten, während zugleich Nachhaltigkeit als Megatrend berücksichtigt wird.

Denkbar scheint ein Einsatz der VeChainThor Blockchain in den nächsten Jahren in der Supply Chain, im Finanzwesen, dem Energiemanagement oder dem Gesundheitswesen. Smart Contract-Technologie soll die Prozesse in der herkömmlichen Industrie somit gezielt automatisieren und in puncto Effizienz signifikanten Mehrwert bieten.

5. Calvaria: Krypto-Wal setzt auf innovatives NFT-Game ? letzte Chance im Presale

Bullisch stellt sich beim neuen NFT-Game Calvaria insbesondere die Beteiligung durch einen Krypto-Wal dar, der ein zunehmendes Interesse von Groß-Investoren signalisieren könnte. Denn dieser investierte zuletzt rund 100.000 $ in den nativen RIA Token des neuen Krypto-Games.

— Calvaria: Last Stage Presale is Live! (@CalvariaP2E) December 8, 2022

Damit schreitet der Presale immer weiter voran. In der finalen Phase 5 sind schon 77 % abgeschlossen, sodass der Sold-out noch im Dezember 2022 erfolgen könnte. Im Hintergrund planen die Verantwortlichen bereits den IEO, der mit ausreichend Liquidität und gezieltem Marketing einen starken Handelsstart garantieren soll.

Doch auch fundamental ist Calvaria: Duels of Eternity zukunftsorientiert aufgestellt. Nach dem Ende des Presales und dem IEO sollen die ersten Non Fungible Token verkauft werden. Zunehmend können sich die Gamer mit NFT-Sammelkarten versorgen, um in Zukunft mit individuellen Strategien und einem selbst zusammengestellten Kartendeck in Battles gegen andere Gamer anzutreten und Rewards zu verdienen. Zugleich möchte man das Play-2-Earn-Konzept auch im Massenmarkt verankern. Dafür nutzt man eine kostenlose Smartphone-Applikation, die sich grundsätzlich nicht von Calvaria P2E unterscheidet ? es mangelt einzig und allein an der Möglichkeit, Rewards zu verdienen.

