Binance-CEO Changpeng Zhao warnt Tron-Gründer Justin Sun: Staking-Verbot von SUI-Token

• SUI-Token im Gegenzug für BNB oder TUSD• Justin Sun überweist 56,1 Millionen TUSD an Binance• "SUI-Token für Einzelhandelsnutzer, nicht für Wale"

Binance ist die größte Kryptowährungsbörse mit einem Handelsvolumen von zirka 20 Milliarden US-Dollar und wurde 2017 von dem chinesisch-kanadischen Entwickler Changpeng Zhao gegründet, der zuvor Hochfrequenzhandelssoftware entwickelt hat. Im September 2020 startete Binance den Launchpool. Hierbei stehen die sogenannten DeFi Projekte im Vordergrund. Nutzer können in lukrative Projekte investieren und erhalten Gewinne als neue Token.

Seit dem 30. April können Anleger SUI-Token farmen. Nutzer zahlen Liquidität ein in Form von TrueUSD (TUSD) oder Binance Coin (BNB) und erhalten dafür SUI-Token. Dies soll Nutzern ermöglichen, ihre TUSD und BNB-Bestände zu staken. Binance hat dabei dem BNB-Tool und dem TUSD-Tool einen jeweiligen Prozentsatz zugewiesen und dabei eine detaillierte Zuweisung von SUI-Token vorgenommen.

Our team told Justin, if he uses any of these to grab the LaunchPool Sui token, we will "take action against it". SMH.



Binance LaunchPool are meant as air drops for our retail users, not just for a few whales.



On the bright side, blockchains are transparent... https://t.co/8Xs1oXjfVd