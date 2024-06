Bitcoin am Boden angekommen: Analyst Krypto Rover gibt positive Prognose

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Krypto Rover, ein bekannter Analyst mit beeindruckenden 144.000 YouTube-Followern und 790.000 Followern auf X, äußert sich täglich zur Entwicklung von Bitcoin. In seinem aktuellen Tweet erklärt er selbstbewusst: „#Bitcoin looks bottomed. Next week will be good.“ Was steckt hinter dieser optimistischen Einschätzung? Werfen wir einen genaueren Blick auf seine Analyse.

Videoanalyse vom 23.6.2024

Bitcoin konsolidiert derzeit seitwärts und zeigt keine großen Bewegungen. Doch Krypto Rover sieht einen massiven Bitcoin-Short-Squeeze am Horizont. Negative Funding Rates deuten darauf hin, dass viele Händler auf fallende Kurse setzen. Sollte Bitcoin seine Bewegung ändern und 72.000 bis 74.000 US-Dollar erreichen, erwartet Rover Liquidationen im Wert von über 10 Millionen US-Dollar, was den Kurs weiter anheizen könnte.

In seinem jüngsten Video erläutert Rover die aktuellen Trends und Charts. Der aktuelle Preis von Bitcoin liegt um die 64.100 US-Dollar, und Rover erwartet, dass der Kurs bis zum Ende des Wochenendes um dieses Niveau schwankt. Diese CME-Futures-Lücke deutet darauf hin, dass sich der Kurs stabilisiert, bevor eine neue Bewegung einsetzt.

Bitcoin CME Gap, Quelle: www.x.com, www.tradingview.com

Die Kursbewegungen von Bitcoin zeigen derzeit einen deutlichen Abwärtstrend mit aufeinanderfolgenden niedrigeren Hochs und Tiefs. Eine wichtige Unterstützungslinie hält den Kurs jedoch immer wieder. Sollte Bitcoin diesen Bereich erneut testen, erwartet Rover eine Erholung. Der Kurs bewegt sich in einem parallelen Abwärtskanal, und ein Durchbruch der oberen Widerstandslinie könnte eine Aufwärtsbewegung auslösen.

Ein entscheidendes Niveau ist dabei die Marke von 66.000 US-Dollar, die in der Vergangenheit sowohl Unterstützung als auch Widerstand bot. Diese Marke wird von mehreren Experten als wichtiges Widerstandsniveau angesehen, das es zu überwinden gilt, um weitere Kursgewinne zu ermöglichen. Rover sieht ein Muster eines fallenden Keils, das typischerweise eine Umkehr nach oben signalisiert.

Muster spitzt sich zu

Im Tages-Chart zeigt sich eine klare Kompression des Kurses, was auf einen bevorstehenden Ausbruch hindeutet. Das Kursziel dieses Musters liegt bei 72.000 US-Dollar, wo auch die größte Liquidität aufgebaut ist. Negative Funding Rates und eine hohe Liquidität in diesem Bereich verstärken Rovers Überzeugung, dass ein Short Squeeze bevorsteht.

Screenshot aus dem Video, Quelle: www.youtube.com

Rover hält selbst eine Position, die derzeit einen Gewinn von 86.000 US-Dollar verzeichnet. Er plant, diese Position bei einem Kurs von 72.000 bis 74.000 US-Dollar zu schließen.

Er betont, dass der Markt in einer wichtigen Konsolidierungsphase steckt. Bitcoin befindet sich in einem Bullenmarkt und hat mehr als 120 Tage über 60.000 US-Dollar gehandelt. Dies deutet auf eine starke Unterstützung hin, und die negativen Funding Rates signalisieren eine potenzielle Kurssteigerung. Bitcoin scheint bereit für den nächsten großen Schritt nach oben.

Rover’s Einschätzungen sind optimistisch. Die aktuellen technischen Indikatoren und die Marktstimmung deuten auf eine bevorstehende Bewegung hin. Für Anleger bleibt es spannend, ob Bitcoin die prognostizierten 72.000 bis 74.000 US-Dollar erreicht und welche Auswirkungen dies auf den gesamten Kryptomarkt haben wird.

Insgesamt liefert Krypto Rover eine fundierte Analyse, die viele positive Signale für die Zukunft von Bitcoin aufzeigt. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob sich seine Vorhersagen bewahrheiten und ob Bitcoin tatsächlich einen neuen Höhenflug startet. Anleger sollten die Entwicklungen genau beobachten und entsprechend vorbereitet sein.

Andere Projekt zeigen derzeit Potential

Während Krypto Rover optimistisch in die Zukunft von Bitcoin blickt, zieht eine neue Entwicklung im Kryptobereich Aufmerksamkeit auf sich: WienerAI. Dieses innovative Projekt, das sich durch eine Mischung aus Memekultur und fortschrittlicher Technologie auszeichnet, hat in kürzester Zeit über 6 Millionen US-Dollar in seiner Presale-Phase gesammelt. WienerAI kombiniert die Anziehungskraft eines witzigen Wiener-Hund-Maskottchens mit einem leistungsstarken KI-gesteuerten Trading-Bot, der den Handel für Nutzer optimieren soll​.

Hier detaillierte Informationen zu WienerAI erhalten.

WienerAI Erklärung, Quelle: https://wienerdog.ai

WienerAI hat kürzlich mehrere Einblicke in seine geplante Trading-Bot-Oberfläche veröffentlicht. Hier einige Highlights:

KI-unterstützter Handel:

Sofortige, prädiktive und anfängerfreundliche Schnittstelle: Benutzer können dem Bot Fragen zu ihren Krypto-Investitionsbedürfnissen stellen, und WienerAI nutzt seine prädiktive Technologie, um die Märkte nach den besten Gelegenheiten zu durchsuchen und liefert eine unvoreingenommene Analyse und Begründung für seine Empfehlungen.

Nahtlose Swaps:

Nahtlose Token-Swaps: WienerAI ermöglicht es Benutzern, nach der Identifikation potenzieller großer Gewinner mit wenigen Klicks die besten Preise von verschiedenen dezentralen Börsen zu finden, ohne eine Gelegenheit zu verpassen.

Keine Gebühren:

Keine Gebühren: WienerAI erhebt keine Gebühren, was es den Nutzern ermöglicht, ihre Gewinne zu maximieren, indem sie vollständig von einer dezentralen Philosophie profitieren.

MEV-Schutz:

Schutz vor MEV-Bots: WienerAI schützt Benutzer davor, von MEV- oder Sandwich-Bots überholt zu werden, die Preisunterschiede an dezentralen Börsen ausnutzen und so die Gewinne der Benutzer minimieren könnten.

Blockchain-Grundlage:

Ethereum-basierte Blockchain: WienerAI nutzt die Ethereum-Blockchain, um die Integrität und Sicherheit des Systems zu gewährleisten. Der native Token $WAI ist ein ERC20-Token auf der Ethereum-Blockchain.

Erweiterbarkeit:

Modulare und erweiterbare Technologie: WienerAI ist darauf ausgelegt, sich ständig weiterzuentwickeln und zu wachsen, um immer an der Spitze der technologischen Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz zu bleiben.

Benutzerfreundliche KI-Schnittstelle:

Benutzerfreundliche AI-Schnittstelle: Die einfache und umfassende Benutzeroberfläche ermöglicht es auch Anfängern, sich leicht im Kryptohandel zurechtzufinden und von der fortschrittlichen Technologie zu profitieren.

Daher zeigt sich das Interesse vieler Investoren am nativen $WAI Token, da diese Funktionen ein breites Spektrum an Möglichkeiten bieten und die Kryptowährung dahinter sich als gute Investitionsmöglichkeit darstellen könnte.

Hier $WAI Token kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.