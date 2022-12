Bitcoin beendet das Jahr unter 17.000 Dollar während diese Coins 2023 durch die Decke gehen könnten

Wie seit Dezember vorhergesagt, findet der Bitcoin seinen Schlusskurs für das Jahr 2022 im Bereich um 17.000 Dollar – Aktuell liegt der Preis bei 16.559 USD und damit fehlen rund 2,7 % zur 17.000 Dollar Marke. Der Seitwärtsverlauf, der seit November anhält, ist ungebrochen. Die Tageskerzen werden auch immer enger am Chart, es gibt derzeit also kaum nennenswerte Bewegung. Eine so lange Phase der Preisstabilität hat es beim Bitcoin schon lange nicht mehr gegeben. Verschnaufpause für alle, die mit der hohen Volatilität der Kryptowährungen nur schwer zurechtkommen, Enttäuschung für die, die während der starken Schwankungen ihre Trades platzieren und so Gewinne erzielen. Während bei den größten digitalen Währungen nach Marktkapitalisierung wenig Bewegung reinkommt, stehen der $RIA und D2T kurz vor dem Abschluss ihres Presales und könnten 2023 deutlich höher steigen. Hier wird eine Vervielfachung des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen.

Die gesamte Marktkapitalisierung beläuft sich aktuell noch auf 795 Milliarden Dollar. Zum Jahreswechsel ist noch mit einem leichten Rückgang zu rechnen und im Laufe des Januars wird sich dann schnell zeigen, ob für das kommende Jahr eine Erholung in Sicht ist, oder ob Bitcoin und Co. weiter fallen werden. Wichtig wäre hier, die Marktkapitalisierung langsam wieder weiter aufzubauen. Der stabile Preis auf niedrigem Niveau könnte im neuen Jahr wieder einige Investoren anlocken. Stimmen werden immer lauter, dass sich in der zweiten Jahreshälfte 2023 auch eine deutliche Verbesserung der Weltwirtschaft einstellen wird. Damit werden zahlreiche Assets, die 2022 stark gelitten haben, wieder äußerst interessant. Ob das auch für den Kryptomarkt gilt, wird sich bald zeigen. In erster Linie wäre es wichtig, dass der Bitcoin den EMA der letzten 20 Tage durchbricht. Aktuell kann auch der EMA 8 nicht überschritten werden. Der EMA 50 liegt derzeit bei 17.210 Dollar und somit wäre ein Anstieg um 3,93 % nötig, um die 50-Tages-Linie zu durchbrechen. Durch den engen Verlauf der letzten Tage und Wochen liegen wichtige Widerstände nun sehr nah beieinander und ein Anstieg um 4 % würde bereits reichen, um hier ein bullisches Signal in den Markt zu schicken und im Anschluss weitere Anstiege zu ermöglichen. Aktuell sieht es noch so aus, dass bei der 17.000 Dollar Marke viele ihre Gewinne mitnehmen werden und wieder Verkaufsorders platzieren, da der Kurs in den vergangenen Wochen mehrmals an dieser Marke wieder nach unten geschickt wurde. Aus dieser Bewegung gilt es nun auszubrechen. Wenn das im Jänner gelingt, sind schon bald wieder deutlich höhere Ziele zu erreichen. So könnte eine Dynamik entstehen, die den Preis für einen Bitcoin bis zum Ende des ersten Quartals 2023 wieder in Richtung der wichtigen 20.000 Dollar Marke treiben könnte. Vom aktuellen Preisniveau aus wäre hierfür ein Anstieg um 20 % nötig. Inzwischen stehen D2T und $RIA kurz vor dem Ende des Presales und könnten 2023 Preissprünge um 1.000 % und mehr hinlegen. Wem der mögliche Anstieg des Bitcoins zu lange dauert, der sollte sich überlegen, ob der RIA und D2T die Voraussetzungen erfüllen, um im kommenden Jahr eine Vervielfachung des eingesetzten Kapitals herbeizuführen.

Der Token von Dash 2 Trade – einer innovativen Krypto-Handelsplattform – könnte für alle, die einen kürzeren zeitlichen Horizont beim Investieren verfolgen, die richtige Wahl sein. Der Presale des D2T-Tokens endet in 6 Tagen und verläuft bisher äußerst erfolgreich. Hier deutet alles darauf hin, dass der Coin nach dem Listing an den ersten Exchanges ab 11. Jänner 2023 durch die Decke gehen könnte. Hier sind fast 90 % der verfügbaren Token bereits ausverkauft und der Presale brachte inzwischen mehr als 11,6 Millionen Dollar ein. Damit ist klar, dass D2T kein unbekannter Coin wird, der in der Masse untergeht. Im Gegenteil – mit dem Vorteil, dass Holder des Coins Handelssignale erhalten, sobald sich am Markt was tut, deutet eher darauf hin, dass Investoren ihn nur ungern verkaufen werden und der Preis so deutlich ansteigen wird, sobald er an der ersten Kryptobörse gelistet wird. Das Listing ist bereits für 11. Jänner bestätigt. Dann kann der D2T eine echte Preisexplosion hinlegen. Wer von dieser möglichen Kursrallye noch profitieren möchte, sollte sich beeilen und sich hier die letzten verfügbaren Coins zum Fixpreis sichern, ehe der Coin nach dem Listing durch die Decke gehen könnte.

$RIA: Bereits 136 Millionen Mal verkauft

Der $RIA ist der Token, um den sich alles im Calvaria-Universum dreht. Bei Calvaria – Duels of Eternity handelt es sich um ein Play 2 Earn Game, in dem man mit NFT-Sammelkarten in der Unterwelt gegeneinander antritt. Die 3D-Charaktere können aufgelevelt oder auf dem eigenen NFT-Marktplatz gehandelt werden. In regelmäßigen Turnieren können Spieler weitere $RIA verdienen, die ihnen ingame einen Vorteil verschaffen oder schon bald an Kryptobörsen gehandelt werden können. Der $RIA-Token wurde bereits mehr als 136 Millionen Mal verkauft, womit 85 % der verfügbaren Coins inzwischen vergriffen sind. Damit befindet sich der RIA in der letzten Phase des Vorverkaufs. Hier erhält man für einen USDT noch 30,77 RIA. Im Anschluss wird der Coin, sobald er an den ersten Kryptobörsen gehandelt wird, seinen wahren Wert finden. Experten gehen hier von einem Preissprung um + 1.000 % aus. Für Investoren, die bereits im Presale einsteigen, würde das eine Verzehnfachung des eingesetzten Kapitals bedeuten. Die Vergangenheit hat bereits mehrfach gezeigt, dass Coins, die im Vorfeld schon so erfolgreich vermarktet werden und einen erfolgreichen Presale schaffen, bei ihrem Listing auch noch deutlich höhere Renditen einbringen können. Wer diese Gelegenheit für 2023 nutzen möchte, der kann sich hier die letzten verfügbaren Coins im Presale zum Fixpreis kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.