Bitcoin: Bruch statt Allzeithoch? Markt zögert nach CPI-Daten

Der Krypto-Markt zeigt sich zur Wochenmitte uneins. Nachdem die neuesten US-Inflationsdaten veröffentlicht wurden, pendelt Bitcoin zwischen Hoffnung und Rückzug. Zwar lag der Verbraucherpreisindex im Rahmen der Erwartungen – bei 2,4 Prozent statt der prognostizierten 2,5 Prozent – dennoch reichte das nicht für einen nachhaltigen Schub. Eine kurze Aufwärtsbewegung wurde sofort wieder abverkauft.

BREAKING



US CPI 2.4%



BELOW expectations for the 4th month in a row

In der Folge ist Bitcoin aus einer bullischen Flagge nach unten ausgebrochen. Diese Bewegung sorgte zunächst für Unsicherheit, bleibt jedoch aus technischer Sicht noch im Rahmen einer normalen Korrektur. Der Kurs hat sich im Bereich um 107.500 US-Dollar stabilisiert, womit eine wichtige Support-Zone weiterhin hält. Kritisch wird es aus aktueller Sicht erst unterhalb von 106.000 US-Dollar – darunter droht ein größeres Short-Szenario.

Bullen warten auf Impulse – RSI liefert Hoffnung

Der RSI auf Stundenbasis ist durch den Abverkauf in den überverkauften Bereich gefallen. Eine potenzielle bullische Divergenz könnte den Startschuss für eine neue Aufwärtsbewegung liefern. Auch der StochRSI deutet auf eine baldige Erholung hin. Noch ist jedoch kein Einstiegssignal vorhanden – erst ein Rebreak in die ehemalige Bullenflagge könnte das Bild drehen. Zielbereiche im Falle eines Anstiegs liegen dann zwischen 113.000 und 117.000 US-Dollar – also Allzeithoch.

Auch Ethereum zeigte Stärke. Nach einem klaren Ausbruch aus einer Konsolidierung kletterte der Kurs bis auf rund 2.880 US-Dollar. Derzeit läuft eine Gegenbewegung, die technisch nicht dramatisch ist – solange die Marke von etwa 2.680 US-Dollar nicht unterschritten wird.

Ein weiteres lokales Tief könnte im Zusammenspiel mit einer Divergenz eine Long-Chance eröffnen. Erst bei einem Ausbruch über 2.777 US-Dollar wäre ein direkter Trade interessant, der das nächste Ziel bei 2.820 US-Dollar ansteuern könnte.

Makro bleibt AUfrecht– EPI-Daten im Blick

Für den weiteren Verlauf dürften die EPI-Daten (Erzeugerpreisindex, engl. PPI) um 14:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit entscheidend sein. Sollten diese erneut positiv überraschen, könnte es zu einem neuen Schub kommen. Kurzfristig bleibt Bitcoin über 106.000 US-Dollar im neutralen bis leicht bullischen Terrain, ein Break darunter würde das Bild jedoch klar eintrüben. Bis dahin dominiert das Szenario eines möglichen „Cup and Handle“ oder einer inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation.

Damit öffnet sich Raum für potentielle High Riser, also neue Projekte, die schnell sehr hohe Renditen beiten können. Gerade Vorverkaufsprojekte die durch den Presale schon eine entsprechende Investorenbasis haben können im bullischen Umfeld schnell an Reichweite und Marktanteilen gewinnen. Mit dem starken institutionellen Interesse an Bitcoin könnte hier Bitcoin Hyper ($HYPER) im retail Bereich hohe Gewinnmöglichkeiten bieten.

Das Projekt kombiniert die Sicherheit der Bitcoin-Blockchain mit der Geschwindigkeit von Solanas Virtual Machine (SVM) – und hebt Bitcoin damit erstmals auf ein echtes Layer-2-Niveau. Keine Sidechain, kein Kompromiss, sondern ein vollständiger Execution-Layer mit Smart Contracts, DeFi, dApps und Meme-Coins.

Neu technologie, bekannte Blockchain

Die technische Innovation: Nutzer können Bitcoin direkt bridgen und auf Bitcoin Hyper mit Solana-Performance traden, staken oder farmen. Alle Aktivitäten laufen dabei auf einer modularen Layer-2-Kette, abgesichert durch Bitcoin selbst. Transaktionen werden mittels Zero-Knowledge-Proofs verifiziert und zurück ins Bitcoin-Netzwerk geschrieben – ein sicherer und performanter Hybrid-Ansatz.

Besonders attraktiv ist die laufende Presale-Phase: Über 1 Million US-Dollar wurden in nur 5 Tagen eingesammelt. Aktuell liegt der Preis bei 0,01185 US-Dollar pro Token, wobei dieser bis zum tatsächlichen Launch noch einige Male ansteigen wird. Das ist gut für Investoren – jede Steigerung bringt einen Buchgewinn bis zum Launch. Das maximale Angebot ist auf 21 Milliarden Token limitiert, es gibt keine Insiderverteilung. Investoren können mit ETH, USDT, BNB oder Kreditkarte kaufen.

Wer langfristig denkt, profitiert zusätzlich von Staking-Rewards und exklusivem Zugang zu Protokollen, Tools und Yield-Produkten. Die APY liegt derzeit noch immer bei 657 Prozent – sinkt jedoch mit der Anzahl der eingebrachten Coins (fixe Belohnung welche gleichmäßig auf alle Staker aufgeteilt wird).

Hier noch als Early Adopter in Bitcoin Hyper investieren.

