Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag

13.09.25 17:23 Uhr
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Nachmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
92.077,7124 CHF -433,4132 CHF -0,47%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
98.493,6004 EUR -450,4565 EUR -0,46%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
85.249,2308 GBP -396,0760 GBP -0,46%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
17.071.789,8525 JPY -80.572,8319 JPY -0,47%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
115.572,4321 USD -545,4612 USD -0,47%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.700,0604 CHF -51,5723 CHF -1,37%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.957,8772 EUR -54,6323 EUR -1,36%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.425,6640 GBP -47,5371 GBP -1,37%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
686.014,5935 JPY -9.570,5698 JPY -1,38%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.644,1747 USD -64,7907 USD -1,38%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,4955 CHF 0,0194 CHF 0,78%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,6694 EUR 0,0211 EUR 0,80%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,3105 GBP 0,0181 GBP 0,79%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
462,6885 JPY 3,5898 JPY 0,78%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
3,1323 USD 0,0243 USD 0,78%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,7435 CHF 0,0131 CHF 1,79%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,7953 EUR 0,0141 EUR 1,81%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,6884 GBP 0,0122 GBP 1,80%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
137,8480 JPY 2,4251 JPY 1,79%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,9332 USD 0,0164 USD 1,79%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
94,8636 CHF 0,6974 CHF 0,74%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
101,4736 EUR 0,7594 EUR 0,75%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
87,8285 GBP 0,6510 GBP 0,75%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
17.588,3149 JPY 129,0800 JPY 0,74%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs ging um 17:11 um -0,20 Prozent auf 115.882,40 US-Dollar zurück. Damit unterlief Bitcoin den Stand vom Vortag von 116.117,89 US-Dollar.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 1,9 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 77,9 Prozent.

Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 1,67 Prozent auf 120,17 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 118,20 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der Ethereum-Kurs um -0,21 Prozent auf 4.698,95 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 4.708,97 US-Dollar.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 602,31 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vortag (599,01 US-Dollar).

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach oben. Ripple gewinnt 1,43 Prozent auf 3,152 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,108 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verstärkt sich der Dash-Kurs um 1,49 Prozent auf 25,32 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 24,95 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Monero um 1,10 Prozent auf 287,00 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 283,89 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen legt der NEO-Kurs um 1,08 Prozent auf 6,917 US-Dollar zu. Gestern war NEO noch 6,843 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Samstagnachmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,2023 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1990 US-Dollar.

Zudem gewinnt Cardano am Samstagnachmittag hinzu. Um 3,25 Prozent auf 0,9466 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,9168 US-Dollar.

Mit dem Stellar-Kurs geht es indes nach oben. Stellar gewinnt 1,55 Prozent auf 0,4110 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,4047 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Samstagnachmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0025 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0025 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0063 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

