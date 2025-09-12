Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Nachmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Der Bitcoin-Kurs ging um 17:11 um -0,20 Prozent auf 115.882,40 US-Dollar zurück. Damit unterlief Bitcoin den Stand vom Vortag von 116.117,89 US-Dollar.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 1,9 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 77,9 Prozent.

Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 1,67 Prozent auf 120,17 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 118,20 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der Ethereum-Kurs um -0,21 Prozent auf 4.698,95 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 4.708,97 US-Dollar.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 602,31 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vortag (599,01 US-Dollar).

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach oben. Ripple gewinnt 1,43 Prozent auf 3,152 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,108 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verstärkt sich der Dash-Kurs um 1,49 Prozent auf 25,32 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 24,95 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Monero um 1,10 Prozent auf 287,00 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 283,89 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen legt der NEO-Kurs um 1,08 Prozent auf 6,917 US-Dollar zu. Gestern war NEO noch 6,843 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Samstagnachmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,2023 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1990 US-Dollar.

Zudem gewinnt Cardano am Samstagnachmittag hinzu. Um 3,25 Prozent auf 0,9466 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,9168 US-Dollar.

Mit dem Stellar-Kurs geht es indes nach oben. Stellar gewinnt 1,55 Prozent auf 0,4110 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,4047 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Samstagnachmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0025 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0025 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0063 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.