Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag

Kryptokurse am Samstagvormittag

Der Bitcoin-Kurs wertet am Samstagvormittag um -0,20 Prozent auf 115.879,99 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 116.117,89 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Litecoin Gewinne verbuchen. Um 09:39 steigt der Litecoin-Kurs um 0,50 Prozent auf 118,79 US-Dollar. Am Vortag standen noch 118,20 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 0,21 Prozent auf 4.719,00 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 4.708,97 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 09:39 zieht Bitcoin Cash um 0,29 Prozent auf 600,72 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 599,01 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Plus. Im Vergleich zum Vortag (3,108 US-Dollar) geht es um 0,33 Prozent auf 3,118 US-Dollar nach oben.

Daneben steigt Dash um 1,06 Prozent auf 25,22 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 24,95 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (283,89 US-Dollar) geht es um 0,23 Prozent auf 284,53 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,48 Prozent auf 6,876 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 6,843 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,1994 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,1990 US-Dollar.

Mit dem Cardano-Kurs geht es indes nach oben. Cardano gewinnt 1,14 Prozent auf 0,9273 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,9168 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:39 werden 0,4050 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 09:39 wurde ein Kurs von 0,0026 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0025 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:39 werden 0,0062 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.