Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag

13.09.25 09:48 Uhr
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag | finanzen.net

Kryptokurse am Samstagvormittag

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
92.414,9179 CHF -96,2076 CHF -0,10%
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
98.850,5799 EUR -93,4770 EUR -0,09%
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
85.551,9440 GBP -93,3628 GBP -0,11%
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
17.149.890,6514 JPY -2.472,0330 JPY -0,01%
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
115.991,3120 USD -126,5812 USD -0,11%
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.767,4658 CHF 15,8330 CHF 0,42%
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
4.029,8275 EUR 17,3180 EUR 0,43%
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.487,6839 GBP 14,4828 GBP 0,42%
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
699.147,1513 JPY 3.561,9879 JPY 0,51%
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.728,6013 USD 19,6358 USD 0,42%
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,5192 CHF 0,0431 CHF 1,74%
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,6947 EUR 0,0464 EUR 1,75%
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,3322 GBP 0,0398 GBP 1,74%
XRP/JPY (Ripple-Yen)
467,5089 JPY 8,4102 JPY 1,83%
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
3,1619 USD 0,0539 USD 1,74%
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,7496 CHF 0,0192 CHF 2,62%
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,8018 EUR 0,0206 EUR 2,63%
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,6939 GBP 0,0177 GBP 2,62%
ADA/JPY (Cardano-Yen)
139,0998 JPY 3,6770 JPY 2,72%
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,9408 USD 0,0240 USD 2,62%
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
95,3963 CHF 1,2301 CHF 1,31%
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
102,0396 EUR 1,3253 EUR 1,32%
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
88,3119 GBP 1,1343 GBP 1,30%
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
17.703,1628 JPY 243,9278 JPY 1,40%
Der Bitcoin-Kurs wertet am Samstagvormittag um -0,20 Prozent auf 115.879,99 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 116.117,89 US-Dollar.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 1,9 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 77,9 Prozent.

In der Zwischenzeit kann Litecoin Gewinne verbuchen. Um 09:39 steigt der Litecoin-Kurs um 0,50 Prozent auf 118,79 US-Dollar. Am Vortag standen noch 118,20 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 0,21 Prozent auf 4.719,00 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 4.708,97 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 09:39 zieht Bitcoin Cash um 0,29 Prozent auf 600,72 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 599,01 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Plus. Im Vergleich zum Vortag (3,108 US-Dollar) geht es um 0,33 Prozent auf 3,118 US-Dollar nach oben.

Daneben steigt Dash um 1,06 Prozent auf 25,22 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 24,95 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (283,89 US-Dollar) geht es um 0,23 Prozent auf 284,53 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,48 Prozent auf 6,876 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 6,843 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,1994 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,1990 US-Dollar.

Mit dem Cardano-Kurs geht es indes nach oben. Cardano gewinnt 1,14 Prozent auf 0,9273 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,9168 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:39 werden 0,4050 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 09:39 wurde ein Kurs von 0,0026 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0025 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:39 werden 0,0062 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

