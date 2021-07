Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen

Der Bitcoin-Kurs ist am Freitag gefallen. Am Mittag fiel der Bitcoin auf 31.279,43 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 31.678,61 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs verringerte sich auf 438,70 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 452,87 US-Dollar wert gewesen.

Der Ethereum-Kurs verbilligt sich auf 1.860,17 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 1.906,44 Dollar zu Buche.

Der Litecoin-Kurs musste heute auf 121,45 US-Dollar abgeben. Demgegenüber stand ein Kurs bei 125,07 US-Dollar am Vortag.

Der Ripple-Kurs stagniert am Freitag. So notierte der Ripple-Kurs bei 0,5954 Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,5970 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Cardano-Kurs reduzierte sich auf 1,172 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 1,219 US-Dollar notiert hatte.

Der Monero-Kurs hat sich verringert. Am Mittag fiel der Monero auf 191,75 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 197,06 US-Dollar notiert hatte.

Der IOTA-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag leichter. Aktuell ist ein IOTA 0,6600 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 0,6876 US-Dollar.

Der Verge-Kurs tritt wie am Vortag bei 0,0189 US-Dollar auf er Stelle.

Der Stellar-Kurs pendelt indes gegenüber dem Vortag weiterhin um die Marke von 0,2369 US-Dollar.

Der NEM-Kurs präsentiert sich gegenüber dem Vortag mit grünem Vorzeichen. Zuletzt lag der NEM bei 0,1207 Dollar.

Der Dash-Kurs verringerte sich auf 116,36 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 121,57 US-Dollar wert gewesen.

Heute fiel der NEO-Kurs auf 29,83 US-Dollar. Damit verringerte sich der NEO-Kurs unter den Stand vom Vortag von 31,29 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net