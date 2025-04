Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Freitagmittag entwickeln

Der Bitcoin-Kurs ging um 12:26 um -0,10 Prozent auf 93.782,47 US-Dollar zurück. Damit unterlief Bitcoin den Stand vom Vortag von 93.876,72 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 3,50 Prozent auf 369,00 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 356,51 US-Dollar.

Daneben wertet Ethereum um 12:26 auf. Es geht 0,90 Prozent auf 1.784,69 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 1.768,79 US-Dollar stand.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 3,3 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 33,4 Prozent.

In der Zwischenzeit kann Litecoin Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Litecoin-Kurs um 1,22 Prozent auf 85,37 US-Dollar. Am Vortag standen noch 84,34 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen fällt der Ripple-Kurs um -0,20 Prozent auf 2,201 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 2,205 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Freitagmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,7173 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,7220 US-Dollar.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 229,06 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (228,02 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,46 Prozent.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2015 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 12:26 auf 0,2042 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0053 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Freitagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,2839 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2806 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,0173 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0174 US-Dollar.

Zudem gewinnt Dash am Freitagmittag hinzu. Um 1,41 Prozent auf 22,51 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Dash-Kurs bei 22,20 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,90 Prozent auf 6,462 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 6,279 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.