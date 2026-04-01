Bitcoin-Interview: Warum Krypto-Sparpläne für Einsteiger interessant sein könnten

Nach den Rücksetzern der vergangenen Wochen zeigt sich Bitcoin wieder freundlicher. Damit hat die Kryptowährung zuletzt wieder ein Hoch auf 6-Wochen-Sicht markiert. Im Interview erklärt Julia Ebner, Head of Market Activation beim ETP-Anbieter 21shares, wie Krypto-ETPs funktionieren, worin sie sich vom Direktkauf von Coins unterscheiden und warum ein Sparplan für Einsteiger ein möglicher Weg sein könnte.

Die Stimmung am Kryptomarkt hat sich zuletzt wieder etwas aufgehellt. Nach den deutlichen Rücksetzern der vergangenen Wochen hat Bitcoin wieder Boden gutgemacht. Gerade in solchen Marktphasen fragen sich viele Anleger, wie sie sich dem Thema Krypto nähern können, ohne direkt selbst Coins zu kaufen, Wallets einzurichten oder auf den perfekten Einstiegszeitpunkt setzen zu müssen.

Eine Möglichkeit können börsengehandelte Krypto-Produkte sein, die sich wie klassische Wertpapiere handeln lassen. Im Interview mit finanzen.net erklärt Frau Ebner von 21shares, für wen sich Krypto-ETPs eignen könnten, wo die Unterschiede zum Direktinvestment liegen und warum ein Sparplan gerade bei einer volatilen Anlageklasse für manche Anleger interessant sein könnte.

Julia Ebner von 21shares im Interview

Frau Ebner, Bitcoin und andere digitale Assets stehen längst nicht mehr nur für ein Nischenthema. Immer mehr Anleger begegnen Krypto heute über ihren Broker, Börsenprodukte und Sparplanangebote. Warum rücken digitale Assets aus Ihrer Sicht gerade jetzt stärker in den Fokus? Und warum kann es sinnvoll sein, Bitcoin überhaupt als kleine Beimischung im Portfolio mitzudenken?

Kryptowährungen sind heute deutlich leichter zugänglich und werden von immer mehr Banken und Brokern angeboten. Das macht sie auch für Privatanleger interessant, die ihr Portfolio breiter aufstellen möchten. Schon eine kleine Beimischung von Bitcoin kann sinnvoll sein, weil digitale Assets oft anders reagieren als klassische Anlagen wie Aktien oder Anleihen. Das kann helfen, das Portfolio ausgewogener zu gestalten.

Viele unserer Leser sind mit E T F-Sparplänen bereits vertraut. Bei Krypto-ETPs geht es dagegen oft noch um die Frage, wie diese Produkte genau funktionieren und für wen sie sich eignen. Was genau ist ein Krypto-ETP? Und warum kann gerade ein Sparplan für Anleger interessant sein, die sich Schritt für Schritt an eine volatile Anlageklasse herantasten wollen?

Ein Krypto-ETP ist ein börsengehandeltes Produkt, das den Preis einer Kryptowährung wie Bitcoin oder Ethereum abbildet. Anleger müssen keine eigene Wallet einrichten oder sich um die sichere Aufbewahrung kümmern - das übernimmt der Anbieter. Ein Sparplan ist dabei besonders praktisch, weil regelmäßig kleinere Beträge investiert werden. So können Anleger Schritt für Schritt Erfahrung sammeln und ihr Risiko über die Zeit verteilen, statt alles auf einmal zu investieren.

Wer sich erstmals mit Krypto beschäftigt, steht schnell vor der Grundsatzfrage: Coin direkt kaufen oder über ein börsengehandeltes Produkt investieren. Wo liegen aus Ihrer Sicht die wichtigsten Unterschiede zwischen dem direkten Investment in Kryptowährungen und einem ETP - etwa bei Verwahrung, Handelbarkeit und Alltagstauglichkeit?

Beim direkten Kauf von Kryptowährungen braucht man ein Wallet, Private Keys und muss sich selbst um die Sicherheit kümmern. Ein Krypto-ETP funktioniert dagegen eher wie ein ETF oder eine Aktie: Er kann über die Börse gehandelt werden, während die Verwahrung der zugrunde liegenden Assets der Anbieter übernimmt. Das macht ETPs vor allem für Privatanleger attraktiv, die Krypto unkompliziert in ihr bestehendes Depot integrieren möchten.

Nicht jeder Anleger will sich sofort auf nur ein Thema festlegen. Manche denken zuerst an Bitcoin, andere sehen in Ethereum den spannenderen Technologiecase, wieder andere wünschen sich eine breitere Streuung. Für wen eignet sich eher ein reines Bitcoin-Produkt, für wen eher Ethereum? Und wann kann ein Basket-Produkt der sinnvollere Einstieg sein?

Ein reines Bitcoin-Produkt eignet sich für Anleger, die gezielt auf die bekannteste und am weitesten etablierte Kryptowährung setzen möchten. Ethereum kann für diejenigen spannend sein, die zusätzlich den technologischen Ansatz hinter Smart Contracts und dezentralen Anwendungen im Blick haben. Wer sich nicht festlegen möchte, kann über ein Basket-Produkt investieren, das mehrere Kryptowährungen bündelt und damit eine breitere Streuung bietet.

Nach den jüngsten Rücksetzern fragen sich viele Anleger, ob sie lieber weiter abwarten sollten. Wie ordnen Sie die laufende Korrektur ein? Und warum kann gerade in so einer Marktphase ein Sparplan gegenüber einem Einmalinvestment Vorteile haben?

Korrekturen gehören bei Kryptowährungen wie bei anderen Risikoanlagen dazu. Ein Sparplan kann helfen, diese Schwankungen abzufedern: Anleger investieren regelmäßig kleinere Beträge und kaufen so automatisch auch in schwächeren Marktphasen. Dadurch muss man nicht versuchen, den perfekten Einstiegszeitpunkt zu erwischen, und kann sich dem Markt eher schrittweise nähern.

Wenn Einsteiger ihren ersten Krypto-Sparplan anlegen, passieren oft ähnliche Fehler. Wie sähe aus Ihrer Sicht ein vernünftiger erster Schritt für jemanden aus, der bisher vor allem ETFs oder Aktien kennt?

Der erste Schritt sollte klein und überschaubar sein. Wichtig ist, die Funktionsweise eines Krypto-ETPs zu verstehen und nur Geld zu investieren, dessen Schwankungen man auch aushalten kann. Ein regelmäßiger Sparplan kann hier ein sinnvoller Einstieg sein, weil er hilft, das Risiko über die Zeit zu verteilen und gleichzeitig erste Erfahrungen mit der Anlageklasse zu sammeln.







Diese Krypto-ETPs könnten für einen schrittweisen Einstieg infrage kommen:

Produkt Ausrichtung Gebühr / Fondsvolumen 21Shares Bitcoin Core ETP CH1199067674 Fokus auf Bitcoin Sparplan starten 21Shares Ethereum Core Staking ETP CH1209763130 Fokus auf Ethereum Sparplan starten 21Shares Crypto Basket 10 Core ETP CH1135202179 Breiter Krypto-Korb mit zehn digitalen Assets Sparplan starten

Risikohinweis: Krypto-Investments und entsprechende ETPs sind hoch volatil und können zu erheblichen Verlusten bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.