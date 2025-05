Bitcoin: Ist das Top bei 105.000 Dollar erreicht? So reagieren Krypto-Wale

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Stimmung an den globalen Finanzmärkten bessert sich. Seit die USA und China sich auf eine 90-tägige Pause geeinigt haben, in der die gegenseitigen Strazölle deutlich gesenkt werden, wird sowohl am Aktien- als auch am Kryptomarkt wieder aufgeatmet. Investoren werden wieder risikofreudiger und pumpen wieder mehr Geld in die Märkte. Das hat auch den Bitcoin-Kurs schnell wieder in Richtung 105.000 Dollar getrieben. Allerdings sieht es für viele Privatanleger nun danach aus, als wäre hier das Zyklus-Top erreicht. Krypto-Wale sehen das allerdings anders.

Kleinanleger verkaufen, Wale kaufen

Auf der Blockchain ist jede Transaktion für jeden jederzeit öffentlich einsehbar. Die On-Chain-Datenanalyse gibt Aufschluss darüber, wie sich Investoren verhalten, auch wenn unbekannt ist, wer hinter den jeweiligen Wallets steckt. Es zeigt sich aber eine klarer Trend: Kleinanleger, die bis zu 0,1 Bitcoin halten, verkaufen und nehmen beim aktuellen Kurs Gewinne mit. Offenbar gehen sie davon aus, dass das Zyklus-Top jetzt oder in Kürze erreicht ist.

Anders sieht das bei den Großinvestoren, den sogenannten Krypto-Walen aus. Investoren, die zwischen 10 und 10.000 Bitcoin halten, haben die letzten 30 Tage genutzt, um ihre Bestände nochmal deutlich zu erhöhen. Dabei wurden über 83.000 Bitcoin gekauft, während Kleinanleger 387 Bitcoin verkauft haben.

Bitcoin's key whale & shark tier (holding 10-10K BTC) have now accumulated 83,105 more BTC in the past 30 days. Meanwhile, the smallest retail holders (holding <0.1 BTC) have dumped 387 BTC in the same time period.



For both tiers, these are significant movements relative to… pic.twitter.com/Xg5FmF57GQ — Santiment (@santimentfeed) May 13, 2025

Ist das Top schon erreicht?

Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass in erster Linie Kleinanleger ihre Coins verkaufen, während Wale im großen Stil einkaufen. In der Regel sind es die Hedgefonds, Investmentbanken und andere Großinvestoren, die auch das große Geld in den Markt bringen und damit letztlich auch die Kurse antreiben. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Zyklus-Top bei 100.000 Dollar erreicht ist, ist gering.

Vielmehr zeigt sich, dass es beim Anstieg auf ein neues Allzeithoch bei Bitcoin zu einem Short Squeeze kommen könnte, bei dem der Kurs schnell in Richtung 120.000 Dollar steigen könnte. Die meisten Analysten gehen davon aus, dass Bitcoin noch in diesem Jahr auf 200.000 – 250.000 Dollar steigt, während die langfristigen Prognosen Kursziele in Millionenhöhe erwarten. Davon profitiert vor allem auch der BTC Bull Token ($BTCBULL).

BTC Bull Token explodiert

Wenn der Bitcoin-Kurs weiter steigt, steigen auch viele Altcoins wieder. Mit dem BTC Bull Token kommt nun der erste Altcoin auf dem Markt, bei dem ein direkter Zusammenhang mit der Bitcoin-Kursentwicklung besteht. Anleger können hier erstmals eine zusätzliche Rendite erzielen, wenn der Bitcoin-Kurs gewisse Meilensteine erreicht. Steigt Bitcoin beispielsweise auf 125.000 Dollar, wird bei $BTCBULL ein Token-Burn durchgeführt. Steigt Bitcoin auf 150.000 Dollar, erhalten Investoren sogar einen Bitcoin-Airdrop.

Je mehr $BTCBULL-Token man hält, desto größer fällt der Airdrop aus und desto mehr Satoshis bekommt man. Bei jedem weiteren 25.000 Dollar Schritt, den der Bitcoin-Kurs erreicht, werden abwechselnd Token-Burns und Bitcoin-Airdrops durchgeführt. Auf diese Weise können Anleger sowohl von einer Bitcoin-Rallye profitieren, als auch von einer potenziellen Kursexplosion bei $BTCBULL.

($BTCBULL Token-Vorverkauf – Quelle: BTC Bull Token Website)

Die Nachfrage nach dem Coin explodiert bereits. Anleger haben inzwischen $BTCBULL-Token im Wert von über 5,6 Millionen Dollar gekauft, obwohl der neue Coin noch gar nicht an den Kryptobörsen gehandelt werden kann und aktuell noch im Vorverkauf erhältlich ist. Damit stehen die Chancen gut, dass der Kurs nach dem Launch durch die Decke gehen könnte, wobei einige Analysten einen Anstieg um das 5- bis 15-fache für möglich halten.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.