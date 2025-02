Bitcoin könnte 2025 weiter explodieren, während BTCBULL über 1,75 Mio. $ erreicht

Bitcoin stagniert aktuell weiter oberhalb von 97.250 US-Dollar. Damit gab es in der letzten Woche erneut keine wirkliche Veränderung. Die wertvollste Kryptowährung der Welt setzt den Seitwärtstrend fort und konnte mittlerweile bereits einige Wochen nicht wieder über die psychologische Kursmarke von 100.000 US-Dollar klettern. Dennoch besteht für 2025 weiteres Kurspotenzial. Während Bitcoin konstruktiv konsolidiert, konnte BTCBULL schon über 1,75 Millionen US-Dollar steigen und damit als eine Art Hebel-Wette auf BTC für 2025 fungieren.

Bitcoin könnte 2025 erneut stark steigen, da frühere Zyklen stets vier Jahre auseinanderlagen und ihre Höchststände im November oder Dezember erreichten. Die bisherigen Spitzenwerte von 2013, 2017 und 2021 folgten diesem Muster, sodass ein ähnlicher Höhepunkt für 2025 erwartet wird. Wenn Bitcoin seinen normalen Zyklus fortsetzt, dürfte also ein bullisches Jahr 2025 winken.

Der Analyst verweist hier zudem auf das Bitcoin Power Law. Dies ist eine langfristige Wachstumskurve, die als fundamentale Unterstützung dient. Diese beschreibt den intrinsischen Wert des Netzwerks – eine Art „Mindestpreis“, den Bitcoin selbst in schwierigen Marktphasen nicht dauerhaft unterschreitet. Historisch betrachtet steigt Bitcoin in jedem Zyklus über die Trendlinie der „Years Ahead“-Metrik hinaus, kehrt während eines Bärenmarktes jedoch zu ihr zurück.

Die aktuelle Entwicklung zeigt dabei, dass Bitcoin trotz Schwankungen weitgehend im gewohnten Zyklusmuster bleibt. Der Analyst argumentiert, dass die frühzeitige Kurssteigerung durch Spot-ETFs zu überhöhten Erwartungen führte. Zuletzt gab es hier Enttäuschungen, da Bitcoin eben nicht schnell weit über 100.000 US-Dollar explodierte. Dennoch sieht er Bitcoin weiterhin im Rahmen des langfristigen Aufwärtstrends und hält daher an seiner Strategie fest, seine Coins sicher in Cold Storage zu verwahren.

Bitcoin's last three cycles all peaked in November or December and were spaced four years apart.



Previous cycle highs:

10 Nov 2021: $69,000

17 Dec 2017: $19,891

29 Nov 2013: $1,242



If that pattern continues, then we would expect this cycle to peak in November or December of… pic.twitter.com/o2dJZZW8ru