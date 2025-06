Bitcoin könnte auf 145.000 $ steigen, während BTCBULL-Presale morgen endet

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Am Wochenende zeigt sich der Kryptomarkt weitgehend stabil. Bitcoin notiert mit rund 107.000 US-Dollar in einer engen Spanne, nachdem er auf Wochensicht knapp 4 Prozent zulegen konnte. Die Handelsspanne verengt sich, was auf eine mögliche Richtungsentscheidung hindeutet. Einige Altcoins, besonders aus dem Solana-Ökosystem, verzeichneten in den letzten 24 Stunden auffällige Zugewinne. Die anhaltende Konsolidierung bei Bitcoin wird von Analysten jedoch nicht als Schwäche, sondern als potenzielle Grundlage für eine neue Rallye gewertet.

Führende Experten halten es nun für möglich, dass BTC das bisherige Allzeithoch bei 112.000 US-Dollar überschreitet – und im Herbst 2025 Kurse von bis zu 145.000 US-Dollar erreicht. Parallel endet morgen der Vorverkauf des Projekts BTC Bull, das mit realen Bitcoin-Ausschüttungen lockt. Alles Wissenswerte für Krypto-Anleger:

Bitcoin Analyse: Erst Konsolidierung, dann 145.000 $ Rallye

Der bekannte Krypto-Analyst Stockmoney Lizards bewertet die aktuelle Marktlage von Bitcoin als technisch bullisch – trotz möglicher Korrektur nach unten. In seiner jüngsten Analyse verweist er auf eine impulsive Aufwärtsbewegung, die nun in eine typische Konsolidierungsphase übergeht. Dabei sei der Markt geprägt von einem Wechselspiel zwischen Gewinnmitnahmen etablierter Trader und neuen Käufen im unteren Bereich der Handelsspanne. Insoweit handelt es sich um eine gänzlich normale Entwicklung nach einer Aufwärtsbewegung.

Bitcoin – weekend update.



Trading at the upper level of the channel, forming some dojis here.



I don't know how many bounces we will see and what levels we will test (maybe local bottom was in, maybe the range between 90 – 94k gets retested. If I had to bet I would say we… pic.twitter.com/tjY6ylWGUV — Stockmoney Lizards (@StockmoneyL) June 28, 2025

Aktuell befinde sich Bitcoin am oberen Rand eines bestehenden Trendkanals. Auf dem Chart würden sich vermehrt Doji-Kerzen bilden – ein klassisches Zeichen für eine Phase der Unsicherheit. Der Markt ist unentschlossen. Bullen und Bären liefern sich einen Kampf um die Deutungshoheit.

Der Experte Stockmoney Lizards hält es nun für denkbar, dass der Markt noch einmal in Richtung 90.000 bis 94.000 US-Dollar zurücksetzt. Dies sei jedoch kein Zeichen struktureller Schwäche, sondern vielmehr Teil einer gesunden Rotation. Der Markt behält eine gesunde Struktur für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung.

Langfristig bleibt der Analyst klar optimistisch: Für die Monate September und Oktober nennt er Kursziele zwischen 135.000 und 145.000 US-Dollar. Die aktuellen Bewegungen wertet er als Vorbereitung auf eine neue Aufwärtsphase.

BTC Bull: Bitcoin-Konzept & Memecoin – letzte Chance im Presale

Im Umfeld der meist austauschbaren Memecoins setzt BTC Bull (BTCBULL) auf eine klare Differenzierung. Statt reiner Viralität steht hier eine Systematik im Vordergrund, die eng mit der Kursentwicklung von Bitcoin verknüpft ist. Das Projekt vereint symbolische Meme-Ästhetik mit einer tiefgreifenden strukturellen Logik. Jedes Überschreiten eines Bitcoin-Meilensteins löst eine konkrete Aktion aus – etwa Airdrops oder Token-Burns –, wodurch die Halter aktiv in die Kursdynamik eingebunden werden. Der Tenor: In einem Bitcoin-Bullenmarkt könnte BTCBULL massiv profitieren.

Ab einem Bitcoin-Kurs von 125.000 US-Dollar beginnt eine Reihe automatisierter Reaktionen. Bei 150.000 US-Dollar erfolgt erstmals eine reale Ausschüttung von Bitcoin an die Community. Mit jedem weiteren Anstieg um 25.000 US-Dollar greifen neue Mechanismen.

Das interne Staking-System wirbt mit einer Jahresrendite von aktuell noch über 50 Prozent. Die Zielgruppe ist klar umrissen – risikobewusste Investoren, die an den Erfolgen von Bitcoin partizipieren möchten, ohne direkt BTC zu halten. Dieses Modell hat bislang mehr als 7,5 Millionen US-Dollar in den Vorverkauf gelenkt. Die initiale Nachfrage offenbart bereits Resonanz am innovativen Konzept.

Direkt zum BTCBULL Presale

Die Tokenverteilung orientiert sich ebenfalls symbolisch an Bitcoin: Insgesamt sollen 21 Milliarden BTCBULL existieren. Davon sind definierte Anteile für Token-Burns, Airdrops, Liquidität, Staking und einen strategischen Reservefonds vorgesehen. Mit 40 Prozent entfällt der größte Anteil auf Marketingmaßnahmen – ein bewusst gesetzter Fokus zur Erhöhung der Sichtbarkeit. So möchte das Team die Viralität direkt in eine verstärkte Nachfrage und damit positive Kursentwicklung ummünzen.

Der aktuelle Vorverkaufspreis beträgt 0,00258 US-Dollar pro Token. Diese Phase endet in Kürze – danach bestimmt der Markt den Kurs. Wer sich jetzt positioniert, erhält nicht nur Zugang zu diesem Fixpreis, sondern kann sich auch für potenzielle Bitcoin-Airdrops qualifizieren, die bei definierten Meilensteinen automatisch ausgelöst werden.

Der Presale endet in Kürze – die Teilnahme ist noch möglich per Wallet-Verbindung und Swap mit ETH, USDT oder BNB. Wer also die Chance auf den günstigsten Preis und schon baldige Bitcoin-Geschenke nutzen möchte, könnte noch in den nächsten 24 Stunden zuschlagen.

Direkt zum BTCBULL Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.