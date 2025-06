Weder PENGU noch FARTCOIN - Dieser Memecoin hat 2025 100x Potenzial

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

PENGU und FARTCOIN zählen aktuell zu den auffällig starken Memecoins. Während Pengu in den letzten sieben Tagen rund 55 Prozent zulegen konnte, kommt FARTCOIN immerhin auf ein Plus von etwa 25 Prozent. Diese Bewegungen deuten auf eine steigende Risikobereitschaft unter Anlegern hin. Der Markt wird wieder spekulativer – auch im Meme-Segment. So lässt sich die jüngste Outperformance der beiden Kryptos erklären.

Allerdings handelt es sich bei beiden bereits um etablierte Top-100-Coins mit Marktkapitalisierungen von 820 Millionen (PENGU) bzw. über 1 Milliarde US-Dollar (FARTCOIN). Wer eine größere Kursdynamik sucht und auf echte Vervielfachung spekuliert, muss risikofreudiger agieren – etwa mit einem Investment in BTC Bull. Denn dieser Memecoin könnte 2025 mehr Potenzial haben und verbindet echte Bitcoin-Geschenke mit einer deflationären Tokenomics.

BTCBULL koppelt Meme-Kultur mit Bitcoin-Dynamik

Der Memecoin BTC Bull (BTCBULL) hebt sich aktuell wohl deutlich von der Masse ab: Während viele Projekte rein auf virales Wachstum und kurzfristigen Hype setzen, kombiniert BTCBULL ein spielerisches Branding mit einem strukturierten, Bitcoin-orientierten Konzept. Die Besonderheit: Das Projekt reagiert auf die Kursentwicklung von Bitcoin – und zwar mit echten Konsequenzen für die Inhaber des Tokens.

Jede Überschreitung einer definierten Bitcoin-Marke aktiviert ein Ereignis im BTCBULL-Ökosystem. Ab 125.000 US-Dollar beginnt die Roadmap, ab 150.000 US-Dollar erfolgt die erste Ausschüttung echter Bitcoins. Weitere Meilensteine folgen alle 25.000 US-Dollar – entweder als Airdrops oder Token-Burns. Das schafft nicht nur einen psychologischen Reiz, sondern verknüpft auch reale Marktbewegungen mit konkreten Vorteilen für Tokenhalter. Damit ist BTCBULL ein echter Bitcoin-Memecoin, der eng an die Entwicklung von BTC gekoppelt ist. Wenig verwunderlich sehen Analysten mitunter BTCBULL als eine Art gehebelte Wette auf einen Bitcoin-Bullenmarkt.

Hinzu kommt ein cleveres Staking-Modell, das mit mehr als 50 Prozent Jahresrendite wirbt. Das Projekt zielt damit auf spekulativ orientierte Anleger, die nicht direkt in Bitcoin investieren, aber dennoch von dessen Entwicklung profitieren wollen. Eine strategische Entscheidung, die bereits über 7,5 Millionen US-Dollar in den Presale gespült hat. Das Momentum ist klar bullisch, doch die Zeit drängt hinsichtlich des morgen endenden Vorverkaufs.

BTCBULL: Starke Tokenomics mit langfristiger Vision

BTCBULL orientiert sich in seiner Struktur eng am großen Vorbild Bitcoin – zumindest symbolisch. Die Gesamtanzahl ist auf 21 Milliarden Token limitiert, in Anlehnung an die maximalen 21 Millionen BTC. Die Verteilung erfolgt durchdacht: 15 Prozent der Token sind für Token-Burns reserviert, 10 Prozent für Airdrops, 10 Prozent für Liquidität, 10 Prozent für Staking-Belohnungen und 15 Prozent für den strategischen Bull-Fund. Der größte Anteil – 40 Prozent – fließt in Marketingaktivitäten.

Technologisch wurde das Projekt von Coinsult und SolidProof auditiert. Der Smart Contract ist nicht mehr veränderbar, besitzt keine versteckten Funktionen und keine Eigentümerprivilegien – ein Sicherheitsplus, das im Presale-Segment nicht selbstverständlich ist. Auch die Eigentümerschaft wurde offiziell renounced, was zusätzliche Transparenz schafft.

Letzte 24 Stunden im Presale: Jetzt entscheidet sich alles

Mit einem festen Presale-Preis von 0,00258 US-Dollar steht BTCBULL kurz vor dem Abschluss seiner Vorverkaufsphase. Der Countdown läuft – der Token ist nur noch wenige Stunden lang zu diesem Fixpreis erhältlich. Danach beginnt die Preisbildung am Markt, was zu starken Schwankungen führen kann.

Bullische Einschätzungen basieren auf der Annahme, dass Bitcoin in einen neuen Bullenmarkt übergeht – eine Annahme, die angesichts der wachsenden institutionellen Nachfrage und des makroökonomischen Umfelds nicht unrealistisch erscheint.

Wer sich jetzt beteiligt, erhält nicht nur Zugriff auf den vergünstigten Einstiegskurs, sondern kann sich über die verknüpfte Best Wallet-App auch für Bitcoin-Airdrops qualifizieren. Die Wallet dient als technische Schnittstelle zur Verteilung echter BTC, die bei bestimmten Meilensteinen automatisch erfolgen soll.

BTC Bull ist mehr als ein Meme. Es ist ein spekulatives Projekt mit einer klaren Strategie, die Bitcoin-Wachstum als Motor nutzt. Der Countdown zum Presale-Ende läuft – wer einsteigen will, hat jetzt die letzte Gelegenheit. Anleger können einfach die Website besuchen, das Wallet verbinden und dann den Token-Swap durchführen.

