Bitcoin Kurs Prognose: 100.000 Dollar laut Experte schon vor dem Halving möglich

Die Woche hätte für diejenigen, die am Kryptomarkt investiert sind, kaum besser laufen können. Der Bitcoin-Kurs ist auf über 48.000 Dollar gestiegen und hält diesen Wert auch am heutigen Sonntag, wovon auch die meisten Altcoins profitieren, die deutlich im Plus liegen. Ein Blick auf die 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung zeigt fast nur Gewinne, wobei der Wert aller Coins laut Daten von Coinmarketcap auf über 1,81 Billionen Dollar gestiegen ist. Das stimmt natürlich auch Experten optimistisch, die ihre Kursziele für Bitcoin und Co. erhöhen. Laut Adam Back, dem CEO von Blockstream, könnte der Kurs auch schon vor dem Halving auf 100.000 Dollar steigen.

Vergleich mit 2021

Während es noch vor einem Jahr undenkbar war, an die Höchststände von Bitcoin bei fast 69.000 Dollar zu denken, sieht es heute schon eher danach aus, als könnten solche Kursziele schon bald wieder erreicht werden. Die meisten Prognosen liegen auch noch deutlich höher und nur die wenigsten gehen davon aus, dass ein Bitcoin nicht bis Ende nächsten Jahres mehr als 100.000 Dollar kosten wird. Adam Back sieht für die nächsten 2 Jahre allerdings deutlich höhere Kursziele und ist der Meinung, dass die 100.000 Dollar Marke schon deutlich früher geknackt werden könnte.

1st oct 2021 #bitcoin crossed $47k like yesterday, then on it's way to the $69k ATH. that run-up took 41 days. there are 70 days to the halving. just another data point for what it looks like, and how we may yet get a new ATH or even $100k before the halvening. pic.twitter.com/jmtQIHcenR — Adam Back (@adam3us) February 10, 2024

Nachdem der Kurs am Freitag auf über 47.000 Dollar gestiegen ist, erinnert Back daran, dass es im Jahr 2021 beim Überschreiten dieser Marke 41 Tage gedauert hat, bis das Allzeithoch erreicht wurde. Bis zum Halving sind es aber noch mehr als 2 Monate, weshalb er nicht nur die Möglichkeit sieht, dass ein neues ATH bis dahin gebildet wird, sondern auch die 100.000 Dollar Marke schon vor dem Halving anvisiert werden könnte.

Weitere Kurstreiber für Bitcoin

Neben dem Halving, das in der Vergangenheit ein verlässlicher Kurstreiber war und für eine Rallye in den anderthalb Jahren danach gesorgt hat, sind natürlich auch die Spot Bitcoin ETFs in den USA einer der wichtigsten Kurstreiber, die das Potenzial haben, zukünftige Zyklen anders als die bisherigen zu gestalten. Durch die börsengehandelten Fonds wird es institutionellen Anlegern erleichtert, in den digitalen Währungsmarkt zu investieren, wodurch Milliarden von Dollar in den Markt gespült werden können. Eine Entwicklung, die sich schon einen Monat nach der Markteinführung zeigt.

Yesterday, $540,000,000 in net inflows into #Bitcoin ETFs was recorded.



This is massive. Wall Street is preparing its bags for the next bull run.



Don't lose your focus now. — Crypto Rover (@rovercrc) February 10, 2024

Die Spot Bitcoin ETFs übertreffen in den ersten Tagen alle Erwartungen. Egal ob Handelsvolumen oder Netto Kapitalzuflüsse, die Fonds von BlackRock und Fidelity führen jedes Ranking an und sind damit die erfolgreichsten in den letzten 30 Jahren. Da die Kapitalzuflüsse am Freitag – einen Monat nach der Markteinführung der ETFs – ihren Höhepunkt erreicht haben, wird schnell deutlich, dass es sich nicht nur um eine angestaute Nachfrage gehandelt hat, die in der ersten Woche bedient wurde, sondern das Interesse konstant bleibt und mit steigenden Kursen noch weiter steigen dürfte.

Neben den Bitcoin ETFs in den USA wird auch in Hongkong darüber nachgedacht, einen solchen Fonds zuzulassen. Außerdem wird erwartet, dass die Notenbanken in den USA und in Europa die Zinsen im nächsten Quartal senken, was sich ebenfalls bullish auf den Bitcoin-Kurs auswirken dürfte, sodass eine Rallye auf über 100.000 Dollar im Laufe des Jahres immer wahrscheinlicher wirkt. Kommt es dazu, profitieren auch die meisten Altcoins davon, wie es auch schon in den letzten Monaten zu beobachten war. Vor allem Projekte wie Bitcoin Minetrix ($BTCMTX), die in direktem Zusammenhang mit Bitcoin stehen, können dabei zu den großen Gewinnern gehören.

Jetzt mehr über Bitcoin Minetrix erfahren.

Investoren profitieren mit Bitcoin Minetrix von BTC-Rallye

Bitcoin Minetrix ist ein aufkommendes Krypto-Projekt, das es Investoren ermöglichen soll, von steigenden Preisen bei Bitcoin zu profitieren. Durch den einzigartigen Stake to Mine-Ansatz können diejenigen, die den nativen Token $BTCMTX besitzen und diesen in den Staking Pool einbringen, eine Rendite in Form von Credits erhalten, die für das Bitcoin Cloud Mining verwendet werden können. Dadurch wird es Anlegern möglich, selbst Bitcoin zu schürfen, ohne sich mit den technischen Hintergründen zu befassen oder die Hardware selbst kaufen zu müssen.

(Bitcoin Minetrix Erklärung – Quelle: Bitcoin Minetrix)

Staking-Renditen sind am Kryptomarkt nichts Neues, jedoch werden diese bei den meisten Proof of Stake Coins in Form der jeweiligen Kryptowährung ausgezahlt. Auch bei Bitcoin Minetrix erhalten Staker im ersten Schritt während des Token-Vorverkaufs eine Rendite in Form von zusätzlichen $BTCMTX-Token, während nach dem Presale die Stake to Mine-Phase beginnt.

Jetzt Bitcoin Minetrix Website besuchen.

Nach dem Vorverkauf werden die Staking-Belohnungen in Form von Credits ausgezahlt, die für das Bitcoin Cloud Mining verwendet werden können, wobei das Team hinter Bitcoin Minetrix bereits selbst mit Cloud-Anbietern verhandelt, sodass es für Anleger nicht nötig ist, sich mit den unterschiedlichen Anbietern und den Risiken, die bisher mit Cloud Mining in Verbindung gebracht werden, zu befassen. Die Verteilung des Mining-Guthabens erfolgt über Smart Contracts direkt auf der Plattform, sodass Betrug ausgeschlossen ist, da es überflüssig wird, einem Cloud-Anbieter Geld im Voraus zu überweisen und auf das Beste zu hoffen.

(Stake to Mine Dashboard – Quelle: Bitcoin Minetrix)

Im Stake to Mine Dashboard kann sowohl das Guthaben verwaltet und eingelöst werden, um Bitcoin zu schürfen, sowie jederzeit darüber entschieden werden, ob und wie viele $BTCMTX-Token man staken will. Je mehr $BTCMTX man im Staking Pool hält, desto mehr Mining-Guthaben erhält man. Das Konzept, den Mining-Markt wieder für alle zugänglich zu machen, begeistert Investoren, die bereits $BTCMTX-Token im Wert von mehr als 10,6 Millionen Dollar im Presale gekauft haben. Auch Experten, die auf das Projekt aufmerksam geworden sind, haben bereits Kursziele für $BTCMTX ausgesprochen, die über dem 10-fachen des aktuellen Vorverkaufspreises liegen.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $BTCMTX im Presale kaufen.







