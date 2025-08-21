Bitcoin Kurs Prognose: Jetzt wirklich verkaufen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Leichtigkeit am Kryptomarkt ist fürs Erste verflogen. Der Bitcoin-Kurs hat noch vor wenigen Tagen ein neues Allzeithoch erreicht und ist seitdem bereits um 10 % eingebrochen. Auch viele Altcoins hat es mit nach unten gezogen. Nun scheiden sich die Geister. Die einen sprechen davon, dass das Schlimmste nun überstanden ist, während die anderen einen Crash unter die 100.000 Dollar Marke prophezeien. Ist jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt, um Bitcoin zu verkaufen?

Bitcoin fällt auf 112.000 Dollar

In der letzten Woche hätte wohl niemand geglaubt, dass der Bitcoin-Kurs heute um 10 % tiefer stehen wird. Nachdem mit 124.000 Dollar ein neuer Höchststand erreicht wurde, ist Bitcoin nun auf 112.000 Dollar gefallen. Das ist allerdings kein Zufall, dass die Bullen hier wieder das Ruder übernommen haben.

https://twitter.com/TedPillows/status/1958228172438167718

Im Bereich um 112.000 Dollar hat sich nicht nur ein starker Support gebildet, hier wurde auch sehr viel Liquidität von gehebelten Long-Positionen abgegriffen. Jetzt, wo diese Positionen wieder bereinigt sind, stehen die Chancen gut, dass es genauso schnell wieder bergauf geht. Das Sommerloch, von dem man am Kryptomarkt immer wieder spricht, hat Bitcoin bisher sehr gut weggesteckt mit Höchstständen im Juli und im August.

Sentiment-Daten sprechen für sich

Neben der technischen Analyse lohnt es sich vor allem, sich die Sentiment-Daten anzuschauen, also die Stimmung der Marktteilnehmer zu erfassen. Hier zeigt sich, dass die Stimmung an einem Tiefpunkt angekommen ist, den man zuletzt im Juni dieses Jahres gesehen hat.

https://twitter.com/Cointelegraph/status/1958038971495203087

Das Sentiment kann als Kontraindikator gesehen werden, da Privatanleger in der Regel falsch liegen. Wenn sie extrem gierig werden, ist es in der Regel Zeit, zu verkaufen. Steigt die Angst dagegen, signalisiert das meist einen guten Einstiegszeitpunkt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es von hier aus noch deutlich weiter bergab geht, ist also geringer als die, dass es weiter bergauf geht. Noch deutlich bullisher sind Analysten derzeit allerdings beim neuen Bitcoin Hyper ($HYPER).

Jetzt mehr über Bitcoin Hyper erfahren.

Bitcoin Hyper steigt auf 11 Millionen Dollar

Während es für Bitcoin in den letzten Tagen bergab ging, sind die Bullen bei Bitcoin Hyper nicht mehr zu bremsen. Das liegt daran, dass hier ein Projekt aufkommt, das den gesamten Kryptomarkt für immer verändern könnte. Bitcoin Hyper entwickelt nämlich eine Layer-2-Lösung, die auf Solana basiert und Bitcoin-Haltern sämtliche Vorteile des Solana-Ökosystems zugänglich machen soll.

Dadurch könnten mit Bitcoin nicht nur schnellere und günstigere Transaktionen möglich werden, sondern vor allem Zugang zu DeFi-Anwendungen oder Staking und vielen Möglichkeiten, die erstmals Zinsen auf Bitcoin abwerfen könnten, wie man das von $ETH oder neueren Coins schon lange kennt.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Das Projekt wird bereits in zahlreichen internationalen Medien aus der Krypto-Branche vorgestellt und zieht extrem viel Aufmerksamkeit auf sich. Für Anleger könnte sich hier eine einmalige Chance ergeben, da der dazugehörige $HYPER-Token derzeit noch im Vorverkauf erhältlich ist. Das bedeutet, Anleger können hier noch zum günstigen Fixpreis einsteigen, während es nach dem Börsenlisting schnell zu einer Kursexplosion kommen könnte.

Innerhalb kürzester Zeit wurden fast 11 Millionen Dollar in $HYPER investiert, wobei der Preis bis zum Handelsstart an den Börsen sogar noch mehrfach angehoben wird, was frühen Käufern schon einen ersten Buchgewinn einbringt. Analysten gehen davon aus, dass der Kurs nach dem Launch um das 30- bis 50-fache steigen könnte, wenn sich die neue Layer 2 durchsetzt.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $HYPER im Presale kaufen.

