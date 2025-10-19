Bitcoin Kurs Prognose: Was die Gold-Rallye über Bitcoin aussagt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt befindet sich seit einer Woche in einer Abwärtsspirale. Der Flash Crash am letzten Wochenende hat dazu geführt, dass Marktteilnehmer stark verunsichert sind und erste Erholungsversuche sind gescheitert. Nun werden die Prognosen der meisten Analysten immer bearisher. Einige sprechen davon, dass nun ein Bärenmarkt begonnen hat, der auch das ganze Jahr 2026 andauern wird, weil es in der Vergangenheit auch immer so war. Gleichzeitig knackt Gold fast täglich neue Allzeithochs. Allerdings könnte genau das auch die Wende für Bitcoin bringen.

Gold Top erreicht?

Gold hat eine Rallye hingelegt, die es so noch nie gegeben hat. 9 Wochen in Folge ist der Goldpreis nun gestiegen und inzwischen tauchen vermehrt Videos von Menschenmassen im Netz auf, die vor den Stores Schlang stehen, um physisches Gold zu kaufen. Während die einen davon ausgehen, dass das erst der Anfang ist und der Gold-Hype noch lange anhalten wird, sehen Experten einige Signale, die darauf hindeuten, dass das Top erreicht sein könnte.

Der Krypto-Experte von Rundumbitcoin hat in der Vergangenheit schon durch seine extrem hohe Trefferquote überzeugt und zahlreichen Krypto-Neulingen dabei geholfen, Fehler zu vermeiden und höhere Renditen zu erzielen. Er weist darauf hin, dass die Menschenmassen vor den Stores und die Gier, die derzeit am Goldmarkt herrscht, klare Hinweise darauf sind, dass das Top bald erreicht ist.

Selbst wenn der Goldpreis auf 5.000 Dollar steigen würde, wäre das aktuell noch ein Plus von weniger als 20 %, das hier möglich wäre. Das ist ein überschaubares Gewinnpotenzial dafür, wenn man sich den Chart anschaut und sieht, wie hoch das Risiko inzwischen geworden ist. Das Chancen-Risiko-Profil spricht derzeit also klar für Bitcoin. Außerdem weist der Analyst darauf hin, dass auf eine Gold-Rallye bisher häufig eine Bitcoin-Rallye gefolgt ist, wenn die Gewinne umgeschichtet wurden. Das zeigt sich auch aus Daten aus der Vergangenheit.

Wiederholt sich 2021?

Der Kryptomarkt hat bereits mehrere 4-Jahres-Zyklen hinter sich, bei denen es immer zu einem knapp 3 Jahre dauernden Bullrun gekommen ist, gefolgt von einem Bärenmarkt, der rund 1 Jahr gedauert hat. Daher erwarten viele Analysten, die nur die Charts aus der Vergangenheit lesen, auch diesmal wieder so einen Einbruch. Allerdings sieht man bei genauerer Betrachtung auch einiges, was darauf hindeutet, dass der Bitcoin-Kurs schon bald wieder in Fahrt kommen könnte.

Im 2021 ist es am Kryptomarkt auch schon zu massiven Kursexplosionen gekommen und der Bitcoin-Kurs hat sich innerhalb kurzer Zeit vervielfacht. Dem ging allerdings auch eine Gold-Rallye voran und auch damals ist das Kapital, das erst in Gold gesteckt wurde, später in andere Assets umgeschichtet worden, wovon Bitcoin stark profitiert hat.

Study this. Gold top in 2020 and Bitcoin bottom.



Now look Gold top in 2025. Notice anything? pic.twitter.com/gUkxZeB6dH — Jason Ai. Williams (@GoingParabolic) October 18, 2025

Schon im Jahr 2020 hat es eine Goldrallye gegeben, die unweigerlich zu einer Korrektur geführt hat. Auch damals war man sicher, dass sich die Wirtschaft wegen Covid und vielen weiteren Faktoren nie mehr erholen wird und Gold der einzige Ausweg ist. Ein ähnliches Szenario sehen wir heute wegen der US-Verschuldung, dem schwachen Arbeitsmarkt, den Zöllen und der hohen Inflation.

Auch diesmal wird es früher oder später dazu kommen, dass sich der Markt beruhigt und das Kapital in andere Assets fließt, wobei Bitcoin einer der großen Profiteure sein dürfte. Das würde auch viele Altcoins wieder antreiben, wobei Anleger derzeit vor allem auf Bitcoin Hyper ($HYPER) setzen.

Bitcoin Hyper steigt immer weiter

Während der breite Kryptomarkt in eine Korrektur gerutscht ist, explodiert die Nachfrage bei Bitcoin Hyper. Dabei handelt es sich um eine neue Layer-2-Lösung, die Bitcoin mit den Funktionen neuer Blockchains ausstatten soll. Das bedeutet zum einen schnellere und günstigere Transaktionen, zum anderen aber auch, dass Bitcoin-Halter nicht mehr nur von der Kursentwicklung profitieren können. Auf der Hyper Chain soll nämlich auch der Zugang zu DeFi-Anwendungen möglich werden, sodass sich auch auf Bitcoin bald Zinsen verdienen lassen, wie es mit Ethereum und anderen Coins schon lange möglich ist.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Die Nachfrage nach dem dazugehörigen $HYPER-Token ist riesig. Obwohl der neue Coin derzeit noch im Vorverkauf erhältlich ist, haben Anleger schon über 24 Millionen Dollar investiert, um noch vor dem Börsenlisting dabei zu sein. Aufgrund des einzigartigen Anwendungsfalls und der hohen Nachfrage erwarten Analysten, dass der $HYPER-Kurs nach dem Börsenstart schnell um ein Vielfaches steigt, da es sich schon jetzt um einen der erfolgreichsten Krypto Presales des Jahres handelt.

