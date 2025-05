Bitcoin Nachrichten: Bullischer Ausblick von Fidelity

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bitcoin stagniert aktuell bei 94.000 bis 95.000 US-Dollar. Hier hat sich der Kurs der wertvollsten Kryptowährung der Welt unweit des wichtigen Widerstandsclusters eingependelt. Fidelity zeichnet derweil in seiner neuen Analyse 2025 https://www.fidelitydigitalassets.com/research-and-insights/q1-2025-signals-report

ein differenziertes Bild zur aktuellen Lage von Bitcoin. Nachdem die Kryptowährung Ende 2024 ein neues Allzeithoch von über 108.000 US-Dollar erreicht hatte, folgte zu Jahresbeginn eine deutliche Korrektur. Zum Ende des ersten Quartals notierte Bitcoin bei rund 82.560 US-Dollar – ein Rückgang von über 20 Prozent gegenüber dem Höchststand. Dennoch wird diese Korrektur von Fidelity nicht als alarmierend bewertet, sondern als üblicher Bestandteil eines zyklischen Marktes. Rückgänge dieser Größenordnung seien im Kontext früherer Bitcoin-Zyklen vergleichsweise mild.

Kurzfristig – also mit einem Zeithorizont von weniger als einem Jahr – zeigt sich Fidelity neutral gestimmt. Für die mittelfristige Entwicklung über ein bis fünf Jahre hinweg sowie langfristig auf Sicht von über fünf Jahren bleibt die Einschätzung jedoch klar bullisch.

Die strukturelle Reifung des Bitcoin-Marktes wird dabei ebenso betont wie externe Einflussfaktoren. Dazu zählen potenziell positive Entwicklungen wie die Diskussion um eine US-Bitcoin-Reserve, institutionelle Zuflüsse und erwartete Zinssenkungen. Gleichzeitig bestehen makroökonomische Unsicherheiten, etwa durch geopolitische Spannungen und mögliche Handelskonflikte. In Summe bleibt Fidelity überzeugt, dass Bitcoin langfristig gut positioniert ist. Wer dieser Analyse Glauben schenkt, könnte sich ergo im Mai 2025 näher mit BTC beschäftigen.

Bitcoin Prognose: Mittelfristig bleiben Experten extrem bullisch

Fidelitys Analyse der mittelfristigen Bitcoin-Perspektive – also mit einem Zeithorizont von ein bis fünf Jahren – fällt deutlich bullisch aus. Während kurzfristig einige Unsicherheiten bestehen und keine eindeutige Richtung vorgegeben ist, zeigen die meisten fundamentalen und on-chain-basierten Indikatoren für den mittelfristigen Zeitraum eine stabile bis positive Entwicklung. Für viele Anleger, die nicht auf Jahrzehnte hinaus planen, ist dieser mittelfristige Horizont entscheidend. Hier sieht Fidelity ein solides Fundament für weiter steigende Kurse.

Eine langfristig bullische Metrik ist die Net Unrealized Profit/Loss Ratio (NUPL), die zuletzt in die Zone „Optimismus“ zurückgekehrt ist. Fidelity sieht den aktuellen Bitcoin-NUPL-Wert bei 0,47 – im Bereich zwischen „Optimismus“ und „Angst“. Die Analysten deuten dies als Zeichen einer leichten Marktschwäche nach Gewinnmitnahmen. Dennoch bleibt der Wert nahe der „Belief“-Zone, was kurzfristige Unsicherheit, aber mittelfristiges Erholungspotenzial signalisiert.

Auch der MVRV Z-Score, der Über- und Unterbewertungen erfasst, nähert sich der Untergrenze und deutet auf eine mögliche Einstiegschance hin. Hier sehen wir bei Bitcoin eine aktuelle Unterbewertung. Der MVRV Z-Score für Bitcoin ist laut Fidelity im ersten Quartal 2025 deutlich gesunken und bewegt sich nun in einem neutralen Bereich. Die Analysten sehen derzeit geringe Gewinnmitnahmen und eine gesunde Bewertung.

Gleichzeitig erreicht die Hashrate neue Rekordstände, was auf starke Netzwerkaktivität und Sicherheit hinweist. Die Hashrate misst hier die Rechenleistung des Bitcoin-Netzwerks und spiegelt das Vertrauen der Miner wider. 2024 stieg sie trotz sinkendem Hash-Preis weiter an, was auf Effizienzgewinne oder günstige Energiekosten hindeutet. Im ersten Quartal 2025 erhöhte sich die Hashrate um 5 Prozent, die Schwierigkeit um 4 Prozent. Trotz rückläufiger Profitabilität zeigt Fidelity eine langfristig robuste Netzwerkentwicklung. Dies sei ein Fundament für zukünftiges Wachstum bei Bitcoin.

Zwar sank der Anteil der profitablen Adressen leicht von 94 % auf 87 %, doch liegt dieser Wert weiterhin sehr hoch.

Bitcoin Prognose 2030: Sollte man jetzt laut Fidelity kaufen?

Doch besonders positiv sind die Experten eben langfristig für Bitcoin gestimmt. Die folgenden drei Indikatoren offenbaren allesamt einen bullischen Eindruck:

200 WMA zeigt bullischen Trend

Ein zentraler langfristiger Indikator, den Fidelity positiv bewertet, ist der 200-Wochen-SMA. Dies ist ein gleitender Durchschnitt, der als robuste Unterstützungslinie in Bärenmärkten gilt. In der Vergangenheit notierte der Bitcoin-Kurs nur selten unterhalb dieser Linie. Nach der Rückeroberung im dritten Quartal 2023 konnte Bitcoin den SMA nicht nur zurückgewinnen, sondern seitdem auch klar als Unterstützung etablieren. Ende des ersten Quartals 2025 lag der Kurs mit rund 82.560 US-Dollar etwa 58 Prozent über dem 200-Wochen-Durchschnitt von 45.331 US-Dollar. Diese deutliche Distanz signalisiert laut Fidelity eine technisch gefestigte Struktur, die langfristig als bullisches Signal gewertet wird.

New Adress Momentum zeigt weitere Adoption

Ein weiterer langfristig relevanter Indikator ist das Momentum neuer Bitcoin-Adressen, gemessen anhand des Verhältnisses des 30-Tage- zum 365-Tage-Durchschnitts. Normalerweise gilt: Liegt der kurzfristige Durchschnitt über dem langfristigen, spricht das für steigende Netzwerkaktivität. Im ersten Quartal 2025 sank der 30-Tage-Durchschnitt jedoch um 7,5 Prozent, der 365-Tage-Schnitt ebenfalls um 6,9 Prozent. Gleichzeitig stieg die tägliche Anzahl neuer Adressen um 11,2 Prozent. Fidelity deutet dies als mögliches Signal institutioneller Aktivität – etwa durch Spot-Bitcoin-ETFs, die Adressen zwecks Abwicklung und Sicherheit generieren. Das deutet darauf hin, dass Adoption vermehrt abseits klassischer Peer-to-Peer-Transaktionen erfolgt.

Immer mehr Anleger kaufen Bitcoin

Diese Kennzahl misst, wie viele Bitcoin-Adressen Guthaben von mindestens 1.000 US-Dollar halten – ein Indikator für die Beteiligung kleiner bis mittlerer Anleger. Zwar ging die Zahl dieser Adressen seit Jahresbeginn 2025 leicht um 4,2 Prozent zurück, doch im langfristigen Kontext bleibt der Trend positiv. Zum Jahresende 2024 wurde mit 12,8 Millionen Adressen ein Allzeithoch erreicht. Ende Q1 2025 lag die Zahl bei rund 11 Millionen – das entspricht einem Anstieg von über 100 Prozent gegenüber 2023. Fidelity interpretiert dies als Zeichen wachsender Adoption unter durchschnittlichen Investoren.

