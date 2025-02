Bitcoin nähert sich S&P 500, während BEST über 9 Mio. $ explodiert

Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar und muss damit einen Großteil seiner Gewinne aus 2025 schon wieder abgeben. Derweil nähert sich die wertvollste Kryptowährung der Welt rapide dem S&P 500 an.

Der Krypto-Analyst Miles Deutscher hebt hervor, dass die Korrelation zwischen Bitcoin und dem S&P 500 in den letzten zwölf Monaten abermals weiter gestiegen ist. Diese Entwicklung begann bereits im Jahr 2020 und könnte sich durch die zunehmende institutionelle Akzeptanz von Bitcoin noch weiter verstärken. Besonders die Einführung von Bitcoin-ETFs und zunehmend institutionelles Interesse könnten diese Verbindung intensivieren, da institutionelle Investoren zunehmend in BTC engagiert sind.

Bitcoin has only become more correlated to the S&P500 this past year.



The trend started in 2020.



I only suspect it to continue with the institutionalisation of $BTC via the ETFs. pic.twitter.com/5MdejSN7XX