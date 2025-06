Bitcoin und Ethereum vor möglichem Runup - letzte Chance auf den $MIND-Presale

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die aktuelle Bitcoin-Chartlage bringt selbst erfahrene Analysten ins Schwitzen. Zwischen erratischen Kursbewegungen, Fehlausbrüchen und widersprüchlichen Signalen bleibt eine klare Richtung weiterhin schwer greifbar. Der Markt zeigt sich sprunghaft – mal bricht er Unterstützungen, nur um kurz darauf wieder bullisch zu wirken. Technische Muster wie WXY, ABC oder klassische Impulswellen liefern derzeit kaum verlässliche Hinweise.

Nach einem Rücksetzer unter die 104.000 US-Dollar konnte sich Bitcoin kurzfristig wieder fangen und prallte an der letzten lokalen Unterstützung ab. Der Kurs testete daraufhin die obere Range bei rund 107.600 US-Dollar – eine Zone, die derzeit als Schlüsselmarke gilt. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke wäre ein starkes Signal in Richtung bullischer Fortsetzung. Scheitert Bitcoin daran, könnten weitere volatile Seitwärtsphasen folgen.

Widerstand und Support, Quelle: Krypto Trading und Investing auf https://www.youtube.com

Technischer Ausbruch bei Bitcoin

Auf technischer Basis zeigt sich auf Stunden- und 4-Stunden-Chart ein Ausbruch des RSI nach oben. Diese Entwicklung spricht kurzfristig für weiteres Aufwärtspotenzial, wenngleich bereits überkaufte Zonen erreicht wurden. Eine bärische Divergenz, die auf eine Trendumkehr hindeuten könnte, ist aktuell jedoch nicht sichtbar. Solange das so bleibt, stehen die Chancen gut, dass Bitcoin sich weiter in Richtung 108.000 US-Dollar und darüber hinaus bewegt.

Ein Rückfall unter die Marke von 104.900 US-Dollar wäre hingegen das erste Zeichen einer möglichen Trendwende. Solange diese Marke jedoch hält, bleibt das bullische Szenario das wahrscheinlichere – auch wenn es schwerfällt, sich auf verlässliche Muster zu verlassen. Der Markt ignoriert derzeit klassische Strukturen und bleibt unberechenbar. Für viele Trader ist das eine Zeit der Unsicherheit, denn selbst durchdachte Pläne scheitern aktuell an der Realität.

Ethereum mit Lebenszeichen

Auch Ethereum zeigt sich widerstandsfähig. Die Unterstützung bei 2.480 US-Dollar hielt, was das Chartbild kurzfristig aufhellte. Inzwischen nähert sich der Kurs wichtigen Widerständen bei 2.600 und 2.680 US-Dollar. Sollte es Ethereum gelingen, diese Zone nachhaltig zu durchbrechen, wäre der Weg frei in Richtung 2.820 bis 2.900 US-Dollar – ein Bereich, der sich aus früheren Hochs und einer diagonalen Aufwärtstrendlinie ergibt.

Ethereum mit einem deutlichen Lebenszeichen, Quelle: Trading und Investing auf https://www.youtube.com

Die Kursbewegung wirkt impulsiv, nicht korrektiv – was eher auf einen echten Aufwärtstrend als auf eine Bärenmarktrally hindeutet. Das vermeintliche LPSY-Muster aus dem Wyckoff-Schema passt nicht mehr zur aktuellen Dynamik. Die Wahrscheinlichkeit für eine tiefere Korrektur ist daher deutlich gesunken. Auch die Fundingrates bei den Ethereum ETFs waren gestern positiv, während Bitcoin Abflüsse verzeichnen musste.

Der Blick auf das Ethereum/Bitcoin-Verhältnis zeigt bislang keine eindeutige Tendenz. Zwar wurde ein Wedge nach oben verlassen, doch ein nachhaltiger Trendwechsel ist daraus nicht abzuleiten. Eine kurzfristige Überperformance von Ethereum bleibt möglich, dürfte aber keinen langfristigen Einfluss auf die Dominanzverhältnisse haben.

MIND of Pepe launcht heute auf den dezentralen Börsen

Während die großen Kryptowährungen noch um ihre Richtung ringen, startet heute um 16:00 Uhr der börsengang eines Projekts, das KI mit dem Meme-Trend kombiniert: MIND of Pepe ($MIND). Der Launch auf Uniswap steht unmittelbar bevor, schnellentschlossene können bei den verbleibenden Vorverkaufstoken noch zugreifen.

Fast 12,5 Millionen im Presale, Quelle: https://mindofpepe.com/

Das Projekt setzt auf einen voll funktionsfähigen KI-Agenten, der bereits live auf X agiert und bald durch das MIND Terminal ergänzt wird – eine Tradingplattform mit autonomen Entscheidungsprozessen. Die Besonderheit: $MIND ist vollständig auditiert, der Smart Contract erlaubt weder Minting noch Blacklisting. Das Angebot ist begrenzt und vollständig transparent.

$MIND entwickelt sich zu einem der spannendsten KI-Token auf dem Markt. Ein Wal kaufte zuletzt 10 Millionen Token im Wert von 40.000 US-Dollar – ein Signal, das Investoren hellhörig werden lässt – in den letzten 24 Stunden wurden allgemein über 300.000 US-Dollar investiert.

Der Hype rund um KI-Agenten nimmt wieder Fahrt auf: Die Kategorie (AI Coins) legte laut CoinGecko am Montag um 600 Millionen US-Dollar an Marktkapitalisierung zu. Projekte wie Virtuals Protocol oder FET zeigen, welches Potenzial in diesem Segment steckt – VIRTUAL legte seit Launch um das 266-Fache zu.

Im Gegensatz zu anderen KI-Tokens wie SKOR AI bietet MIND of Pepe ein bereits funktionierendes Produkt, volle Transparenz und ein klar definiertes Ökosystem. Wer sich noch Anteile sichern will, muss schnell handeln: Heute ist die letzte Chance vor dem Listing.

Hier noch die letzten Vorverkaufstoken im Presale ergattern.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.